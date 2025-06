Soudan: MALS poursuit son troisième assaut pour soutenir les initiatives caritatives à El Fasher

Le Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan (MALS) dans l'État du Nord-Darfour poursuit le troisième programme de soutien aux Cuisines Communitaire et aux initiatives caritatives. Il vise à fournir du matériel en nature et un soutien en espèces à (12) banques dans divers quartiers résidentiels et au rassemblement des athlètes de la ville d'Al Fasher, dans le cadre de son soutien à l'aspect humanitaire.

Le chef du bureau du Mouvement de l'Armée de libération du Soudan au Darfour Nord, l'ingénieur Mohamed Adam « Kish » a confirmé l'intérêt de son mouvement à apporter un soutien aux banques alimentaires pour alléger les souffrances des citoyens de la ville. Il a souligné qu'ils avaient pu faire fonctionner deux stations d'eau pour fournir de l'eau potable propre et sûre aux personnes déplacées.

L'ingénieur Kash a ajouté que l'objectif de la poursuite du programme humanitaire est de renforcer la stabilité des citoyens déterminés malgré le siège injuste et le bombardement continu de la ville par la milice terroriste de la famille Daglo, en plus de réfuter les rumeurs et les tentations lancées par la milice pour déplacer les familles et les jeunes afin de les exploiter et de les recruter dans ses camps dans les zones où elle est déployée. / OSM