Algérie: L'ambassadeur du Ghana salue le leadership du président de la République dans la promotion de l'unité africaine

ALGER — L'ambassadeur de la République du Ghana auprès de l'Algérie, M. Yaw Sidney Bimpong, a salué, mercredi à Alger, le leadership du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la promotion de l'unité africaine.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Bimpong, qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué avoir adressé ses félicitations au président de la République pour "sa vision éclairée en Afrique et son leadership dans la promotion de l'unité africaine" à travers ses efforts en faveur des solutions pacifiques et du dialogue et le soutien économique apporté à tous les pays africains.

Il a ajouté avoir exprimé au président de la République "toute sa gratitude" envers l'Algérie et son peuple pour l'hospitalité dont il a bénéficié tout au long de son séjour, soulignant que les deux pays entretiennent de "bonnes relations" enracinées dans l'histoire et marquées par "un engagement commun" durant les luttes de libération et une coopération exemplaire au sein du mouvement africain.

M. Bimpong a conclu sa déclaration en affirmant qu'il quittait l'Algérie avec de "précieux souvenirs", formant le voeu de la visiter à nouveau à l'avenir.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République, chargé des Affaires diplomatiques, M. Amar Abba.