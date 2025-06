Algérie: Le système de retraite au pays parmi les plus flexibles au niveau international

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale M. Fayçal Bentaleb a affirmé, mercredi à Alger, que le système de retraite en Algérie figure parmi les systèmes les plus flexibles au niveau international.

Présentant le texte de loi complétant la loi 83-12 relative à la retraite devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale au Conseil de la nation, le ministre a passé en revue certaines particularités du système de retraite en Algérie, qui en font, a-t-il dit, "l'un des plus flexibles au niveau international".

Parmi les principales particularités évoquées par M. Bentaleb, figurent la durée de service effectif requise pour bénéficier d'une pension complète, fixée à 32 ans, le taux de calcul de la pension (2,5 %) par année de cotisation, avec comptabilisation du salaire moyen des cinq années les mieux rémunérées, ce qui permet de prétendre à une pension de retraite élevée, et la limite maximale de la pension, fixée à 80 % du salaire de référence.

Concernant les enseignants et professeurs du secteur de l'éducation nationale, ayant bénéficié, en vertu de ce texte, d'une révision de l'âge de retraite, le ministre a rappelé que cette mesure s'inscrivait dans le cadre de " la prise en charge des catégories de l'éducation et de la consécration des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à leur égard", et ce "en reconnaissance de leurs efforts essentiels dans l'éducation et la formation des générations".

Ce texte vient également traduire "la reconnaissance de la place du secteur de l'éducation nationale, en tant que pilier central dans l'édification d'un Etat moderne fondé sur la connaissance et le développement du capital humain", a ajouté M. Bentaleb.

Les nouvelles dispositions introduites dans le texte de loi, qui ont un caractère facultatif, prévoient "une réduction de trois (3) ans par rapport à l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 60 ans pour les hommes, leur permettant ainsi de partir à la retraite dès l'âge de 57 ans, ainsi qu'un abaissement similaire de 3 ans avant l'âge légal fixé à 55 ans pour les femmes".

Ces dispositions concernent les enseignants et professeurs des trois cycles (primaire, moyen et secondaire), les corps d'inspection, les surveillants généraux et les directeurs d'établissements d'éducation et d'enseignement relevant du secteur de l'éducation nationale.