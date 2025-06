Burkina Faso: Journée nationale de l'arbre - 2000 plants dans la forêt de Kua dans les Hauts-Bassins

Les corps constitués et les forces vives de la région des Hauts- Bassins ont sacrifié à « l'heure patriotique pour reverdir le Faso », à l'occasion de la VIIe édition de la Journée nationale de l'arbre (JNA). Ils ont, à l'occasion, planté 2 000 plants dans la forêt classée de Kua, samedi 21 juin 2025.

A l'instar des autres régions, la région des Hauts-Bassins a répondu à l'appel du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, de planter 5 000 000 d'arbres en une heure sur toute l'étendue du territoire national. En effet, samedi 21 juin 2025, entre 8 heures et 9 heures, en présence de quatre membres du gouvernement et des gouverneurs des régions du Sahel et de la Boucle du Mouhoun, les corps constitués et les forces vives de la région ont mis en terre environ 2 000 plants dans la forêt de Kua à la sortie de la ville sur l'axe Bobo-Dioulasso-Ouagadougou.

Le mot d'ordre de cette heure patriotique, a indiqué la gouverneure des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, est de planter des arbres médicinaux, des arbres utiles, adaptés au sol et bénéfiques pour les populations, notamment en matière de santé. Pour ce faire, Mariama Konaté a invité les populations à planter des arbres dans leurs concessions, dans les lieux de service ainsi que dans d'autres espaces afin de contribuer au couvert végétal de leur milieu. « Que chacun plante. Mais, il ne s'agit pas de planter pour planter. Il faut non seulement planter, mais aussi entretenir ces plants », a précisé Mme Konaté.

Et au ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, de préciser que cet acte de plantation d'arbres est un acte citoyen et patriotique auquel il est demandé à tout Burkinabè d'y participer. Les 2 000 plants mis en terre par les forces vives et les corps constitués des Hauts-Bassins, sont composés d'espèces locales, médicinales et d'espèces pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux, selon le directeur régional des Eaux et Forêts des Hauts-Bassins, Assime Rabo. « Nous sommes dans une forêt classée où la divagation des animaux et l'intrusion des hommes sont interdites. Donc les conditions sont ici réunies pour veiller à l'entretien et au suivi de ces plants qu'on vient de mettre en terre », a indiqué le directeur régional des Eaux et forêts sur le suivi et l'entretien de ces arbres.