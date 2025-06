Burkina Faso: Don de sang - Plus de 240 000 poches de sang attendues au Burflina

Le ministère de la Santé a commémoré, en différé, vendredi 20 juin 2025, à Tenkodogo, la Journée mondiale du donneur de sang.

Le ministère de la Santé nourrit de nouvelles ambitions en matière de collecte de produits sanguins pour cette année 2025. Pour y arriver, il a fixé un cap de 243 167 poches de sang contre un peu plus de 150 000 collectées en 2024. Cet objectif a été dévoilé par le ministre de la Santé, Robert Karkougou, le 20 juin 2025, à Tenkodogo, au cours de la cérémonie de célébration, en différé, de la Journée mondiale du donneur de sang, commémorée le 14 juin.

Placée sur le thème : « Donnez votre sang, donnez de l'espoir : ensemble, nous sauvons des vies », cette édition a été une occasion pour rendre hommage aux donneurs de sang. Ainsi, plusieurs personnes ont été décorées et d'autres ont reçu des trophées et des attestations de reconnaissance pour leur engagement en faveur du don du sang. Parmi eux, Sié Sou, donneur régulier de sang depuis 1992, a remercié le gouvernement pour sa décoration.

Pour lui, cette distinction est un encouragement à poursuivre ce geste de solidarité. Pour le posé est une pierre précieuse pour un Burkina Faso debout, résilient et solidaire. « Chaque goutte de sang donné est une victoire », a-t-il déclaré. Il a rendu hommage aux donneurs de sang qui sont, à ses yeux, des bâtisseurs et une force pour le système de santé burkinabè. « Grâce à vos actions, de nombreux enfants, des soldats blessés au front, des victimes d'accidents de la voie publique et de nombreux autres malades ont retrouvé une seconde chance », s'est-il réjoui.

D'une veine à une autre

Le patron de cette Journée, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a également félicité les hommes et femmes qui donnent leur sang. « C'est un acte patriotique, particulier à saluer parce qu'il nous permet de pouvoir sauver des vies », a- t-il déclaré. Le commandant Sombié a indiqué que cette commémoration intervient dans un contexte où le Burkina a engagé un combat contre le terrorisme et coïncide avec l'installation de la campagne agricole humide qui rime avec des maladies dont le paludisme, exigeant une forte demande en produits sanguins.

Pour lui, cette Journée intervient également dans un contexte d'engagement patriotique aussi bien pour les Forces de défense et de sécurité que pour la communauté de donneurs de sang. Il a invité la population à s'engager pour donner leur sang afin de sauver des vies et donner de l'espoir. C'est du reste ce qu'a fait, Aliou Zeine Abidine Sawadogo, le meilleur donneur de sang du Burkina.

Il a fait savoir que depuis 1970 jusqu'en 2012, il a donné 161 fois son sang. Agé aujourd'hui de 72 ans, M. Sawadogo a expliqué que c'est l'amour qu'il a pour son prochain qui l'a amené à donner son sang pendant une quarantaine d'années. « Il faut que du sang coule d'une veine à une autre pour sauver des vies », a-t-il affirmé. Il a invité les jeunes à donner leur sang parce que c'est un produit rare qui ne se vend pas. « Depuis que je donne mon sang, je n'ai jamais été affecté par des maladies », a-t-il confié.

Un exemple qui a inspiré Valentine Kiema, venue à la salle polyvalente de Tenkodogo pour commémorer cette Journée. « Cela me fait plaisir de donner mon sang parce qu'en tant que femme, un jour je serai en salle d'accouchement et je peux avoir besoin de sang », a-t-elle dit. Comme elle, Elodie Yaméogo a également donné son sang. Elle a précisé que cela fait 5 ans qu'elle pose régulièrement le même geste.