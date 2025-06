ALGER — Les participants à une conférence organisée, mercredi à Alger, à l'occasion de la commémoration du 52e anniversaire de la mort de Mohamed Boudia, moudjahid de la Révolution algérienne et fervent militant de la cause palestinienne, ont rendu hommage aux qualités de ce grand homme, qui a su allier plume et fusil, le qualifiant de héros hors pair, d'icône de la solidarité algéro-palestinienne, et de cauchemar pour l'entité sioniste.

Lors de cette conférence organisée par le forum du quotidien "El Moudjahid", en coordination avec l'Association "Mechaal Echahid", les intervenants se sont accordés à dire que Mohamed Boudia était "une véritable icône de la lutte et de la libération, ayant su conjuguer action politique et engagement littéraire, en maniant la plume et le fusil avec une égale maîtrise".

Les conférenciers ont longuement évoqué le parcours militant du chahid Boudia dans les rangs de la Révolution algérienne, notamment sa participation à l'opération "Morbihan", au nord de Marseille, le 25 août 1958, ainsi que son implication dans de nombreuses actions militantes en faveur de la cause palestinienne en dehors des territoires occupés -des actions qui ont fortement déstabilisé les sionistes qui le surnommaient "le fantôme".

Ils ont également mis en lumière sa pensée libératrice, qui lui a permis d'établir des liens avec de grandes figures internationales, aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Dans une allocution lors de la conférence, qui s'est déroulée en présence de Mourad Boudia, fils du chahid, le représentant de l'ambassade de l'Etat de Palestine en Algérie, Jihad Hassan a retracé le parcours militant de Mohamed Boudia, aussi bien pendant la glorieuse Révolution de libération nationale que dans son engagement pour la cause palestinienne, saluant les qualités humaines du défunt et son engagement sincère, ainsi que sa conviction de l'importance de mettre son expérience au service de la cause palestinienne, le qualifiant de "militant des deux révolutions".

De son côté, le représentant du Front populaire de libération de la Palestine, Nader Al-Qaissi, a affirmé que Mohamed Boudia, dit "Abou Dhaya", avait épousé les causes de libération à travers le monde et dirigé les opérations palestiniennes "Septembre noir" en Europe, mettant en avant sa relation avec le responsable militaire du Front populaire de libération de la Palestine, Wadie Haddad, dit "Abou Hani".

Les témoignages ont également souligné l'engagement du martyr dans le monde de l'art et de la culture. L'écrivain Salim Abadou a, dans ce cadre, retracé le parcours de Boudia à travers son roman "Un coeur à l'extrême gauche", le décrivant comme "une icône de la résistance, une personnalité exceptionnelle et un héros hors pair qui ne reconnaissait ni frontières, ni races, lorsqu'il s'agissait de la liberté et des droits de l'homme".

Pour sa part, le comédien de théâtre, Mohamed Rabia, a abordé le parcours artistique et culturel du chahid, que ce soit dans le quatrième art ou dans l'écriture et les médias.

Fondateur des journaux "Novembre" et "Alger ce soir", Mohamed Boudia a été assassiné par les services de renseignements de l'entité sioniste le 28 juin 1973 à Paris.