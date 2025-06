ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a procédé, mercredi à Alger, au lancement de la plateforme numérique "Charaka" qui permet aux associations de jeunes de bénéficier de financements pour leurs projets.

Dans son allocution à cette occasion, M. Hidaoui a affirmé que cette initiative qui est "un mécanisme transparent à même de renforcer le niveau de complémentarité entre son secteur et la société civile", s'inscrit dans le cadre de "la stratégie du secteur reposant sur les orientations des hautes autorités du pays pour l'accélération de la concrétisation du projet de transformation numérique".

Il a également précisé que cette plateforme numérique avait pour objectif "le renforcement du partenariat avec la société civile juvénile afin de lui permettre de s'acquitter de son rôle de partenaire dans la protection de cette catégorie et la prise en charge de ses préoccupations".

Et d'ajouter que "toutes les associations enregistrées dans la base de données du secteur, estimées à plus de 5000, peuvent bénéficier de cette plateforme et obtenir un financement à leurs projets", sachant que les autres associations peuvent s'inscrire dans la plateforme et bénéficier à leur tour de financements.

Dans le même contexte, le ministre a souligné que cette initiative "offre de nouveaux avantages, notamment la possibilité pour les associations de présenter des offres périodiques de projets, au lieu de limiter le financement à un seul projet", indiquant que son secteur assurera l'accompagnement de ces associations à travers la formation, l'orientation et la consultation.

Il a, en outre, fait savoir que les associations, dont les projets sont acceptés, seront appelées à accompagner deux ou trois autres associations dans le cadre de la consécration de "la culture de l'encadrement des associations".

Cette plateforme, accessible via le lien https://charaka.mjeunesse.gov.dz , vise à accompagner les jeunes, à leur assurer les moyens nécessaires et à développer leurs capacités d'innovation, de manière à renforcer leur contribution à la réalisation des objectifs du développement durable (ODD).

Il sera procédé à la sélection des projets qualitatifs, ayant un impact réel et concret sur les jeunes.

La plateforme définit six (6) principaux axes de projets éligibles au financement.

Il s'agit de "la citoyenneté et la participation des jeunes à la vie publique", "la protection des jeunes contre les fléaux et leur insertion", "les capacités et les compétences de vie, sociales et numériques des jeunes", "la créativité technologique, l'innovation et l'entrepreneuriat", "les médias numériques et la création de contenu utile", et "le tourisme historique, la mobilité et les loisirs".