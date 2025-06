ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en oeuvre des grands projets structurants ainsi qu'à l'examen de plusieurs dossiers relatifs à divers secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 25 juin 2025, une réunion du Gouvernement consacrée au suivi de la mise en oeuvre des grands projets structurants, notamment l'état d'avancement du projet de phosphate intégré, dans sa partie industrielle et la ligne ferroviaire minière.

Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale décidée par Monsieur le président de la République visant à valoriser les ressources minières et à développer une industrie nationale à haute valeur ajoutée, inscrite dans une vision d'intégration industrielle et contribuant à la souveraineté économique et à la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, le Gouvernement a entendu une communication sur la carte scolaire. Il s'agit d'un outil stratégique de planification, visant à organiser l'implantation des établissements publics d'éducation et d'enseignement et à les répartir géographiquement de manière harmonieuse et équitable, garantissant ainsi les meilleures conditions possibles de scolarisation aux élèves à travers le territoire national.

Le Gouvernement a, en outre, entendu une communication sur l'état d'exploitation des unités économiques confisquées par des décisions définitives de justice dans le cadre de la lutte contre la corruption, transférées au profit d'entités et d'entreprises publiques.

Le Gouvernement a passé en revue les mesures prises pour assurer la mise en exploitation de ces unités, conformément aux directives données par Monsieur le président de la République à cet égard.

D'autre part et dans le cadre du suivi continu de la mise en oeuvre du Programme de sécurité hydrique, le Gouvernement a entendu une communication sur l'état de l'approvisionnement en eau potable et les mesures prises pour l'amélioration de ce service public, parallèlement à l'augmentation de la production d'eau potable grâce à l'exploitation progressive des nouvelles usines de dessalement d'eau de mer et la réalisation de plusieurs projets de raccordement et de transfert.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur la réinsertion sociale des détenus, au cours de laquelle différents dispositifs et formules dédiés à leur prise en charge, leur accompagnement, ainsi qu'à la possibilité de poursuivre leurs études et leur formation, ont été examinés, garantissant ainsi leur intégration sociale dans une société jouissant de sécurité et de solidarité".