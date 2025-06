Sénégal: Kédougou - Les communautés sensibilisées sur les risques de divisions socio-ethniques et religieuses

Kédougou — Les organisations de la société civile, GRADEC, 3D et le COSCE ont organisé, mercredi, une session de sensibilisation des communautés de la région de Kédougou (est) sur les risques de divisions socio-ethniques, religieuses et politiques, a constaté l'APS.

Ce dialogue communautaire dénommé "Penccum Askan Wi" s'inscrit dans le cadre de leur projet "Saxal Jamm" appuyé par l'Union européenne et visant à contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique et la prévention des conflits au Sénégal.

Il vise à contribuer à la prévention et à la promotion des facteurs de résilience par un dialogue communautaire inclusif et participatif afin de renforcer la cohésion dans la région de Kédougou, ont indiqué les organisateurs.

"Ce dialogue d'aujourd'hui, à Kédougou, a pour ambition de rassembler toutes les parties prenantes locales autour d'un objectif commun de consolider la paix par la compréhension mutuelle, l'écoute active et la formulation des propositions collectives", a déclaré Ababacar Fall, secrétaire général du Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC).

La rencontre, présidée par l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, a vu la présence des autorités administratives locales, d'associations de jeunes, de femmes, de personnes vivant avec un handicap et d'autres groupes vulnérables.

"Ces espaces de parole ouverts et inclusifs visent à prévenir les conflits, à renforcer les dynamiques locales de paix, à identifier les facteurs de résilience ou connecteurs au sein des communautés, et à poser les jalons d'une participation citoyenne active", a notamment souligné Ababacar Fall.

Selon lui, les parties prenantes locales ont été sensibilisés aux risques liés aux divisions sociales, ethniques, religieuses et politiques par la création d'un espace d'échanges entre les différentes communautés locales.

"Les facteurs de résilience et les pistes de solution au sein des communautés sont identifiés, analysés et capitalisés en vue de renforcer les dynamiques locales de stabilité et de vivre ensemble" a ajouté le secrétaire général du GRADEC.

Il a en outre fait savoir que les attentes et besoins prioritaires des populations en matière de gouvernance, d'inclusion et d'accès aux services sociaux de base ont été bien recueillis durant la rencontre.

Ababacar Fall a par ailleurs annoncé que ce dialogue marque le lancement du processus de mise en place du Comité de paix et de participation citoyenne (C2PC) de Kédougou avec l'engagement des parties prenantes locales.