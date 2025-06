ALGER — Le Direction générale des Douanes (DGD) a lancé une série de mesures pratiques et de communication dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national de réussite de la saison estivale 2025, en vue d'assurer les meilleures conditions d'accueil et de prise en charge des voyageurs, notamment la communauté nationale établie à l'étranger à travers les différents points d'entrée terrestres, maritimes et aériens, indique un communiqué de la DGD.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des directives du directeur général des Douanes, le général-major Abdelhafid Bekhouche, et comprennent la mise à disposition de contenus de sensibilisation via le portail électronique officiel des Douanes, proposant des explications simplifiées sur la déclaration de devises, les objets de valeur, les bagages, les marchandises prohibées ou soumises à autorisation, la taxe forfaitaire applicable aux effets personnels, ainsi que les modalités de déclarations des objets, effets personnels, animaux domestiques et équipements sensibles.

Afin d'assurer une communication efficace avec les voyageurs, conformément aux orientations des pouvoirs publics en matière de numérisation, un ensemble de services électroniques a été mis à disposition, notamment à travers le nouveau système d'information des Douanes (ALCES), qui offre des services de déclaration électronique des devises, des objets de valeur, des effets personnels et des titres de passage (TPD) pour les véhicules.

Il permet également l'utilisation de l'application électronique des Douanes dédiée aux réclamations.

La DGD a également annoncé des mesures sur le terrain afin de faciliter les transactions, notamment le renforcement des unités douanières en moyens humains et logistiques pour accélérer le traitement des formalités douanières. Une priorité de traitement est accordée aux familles, aux personnes âgées et aux personnes aux besoins spécifiques à travers le "couloir vert". Des équipes de navigation seront déployés à bord des navires pour faciliter l'émission du TPD des véhicules durant les traversées maritimes. afin de réduire les délais de traitement à l'arrivée.

Des cellules d'accueil et d'orientation seront activées au niveau de tous les postes douaniers, avec la distribution de dépliants et la mise en place de panneaux d'indication expliquant les principales formalités douanières et répondant aux questions les plus fréquentes des voyageurs.

La DGD a affirmé sa disponibilité à recevoir les préoccupations des citoyens par le biais de multiples canaux: courrier électronique, lignes téléphoniques, pages officielles sur les réseaux sociaux, ainsi que le numéro vert des Douanes "1023".