Ile Maurice: Dhaneshwar Damry - «Un tournant historique pour bâtir un avenir plus juste»

Le ministre délégué aux Finances a défendu avec passion et gravité le Budget 2025-26. Il l'a qualifié de tournant historique, d'acte de courage politique, de lucidité économique et d'engagement social pour réparer les déséquilibres structurels hérités du précédent régime. Dhaneshwar Damry a évoqué l'émotion suscitée par la situation certains de ses proches, dont un oncle âgé de 59 ans et une dame considérée comme membre de sa famille, qui aura 60 ans en décembre. «Tous deux sont profondément affectés par la situation incertaine du PRB.»

En parallèle, il a rappelé qu'à son ministère, il est chaque jour témoin de l'état alarmant des finances publiques, alourdi par des années de dépenses inconsidérées du gouvernement sortant, qui a imprimé Rs 180 Mds sans transparence, aboli le NPF, mis en place une CSG injuste et laissé un déficit de Rs 9,8 Mds, en endettant lourdement le pays. Cette approche a été «populiste et dangereuse mais les Mauriciens ne sont pas dupes».

Face à cet héritage difficile, le gouvernement aura fait le choix de la responsabilité. Ce budget est une réponse structurée pour ramener la dette publique à 80 % du PIB ; corriger les inégalités fiscales ; et sécuriser les finances nationales contre les chocs futurs. Il a rassuré que la réforme de la BRP se fera avec compassion, équité et transparence. Il a conclu en se projetant en 2050, imaginant un pays apaisé, plus juste, et en équilibre, grâce au courage politique et la vision du gouvernement, car ce Budget «trace un pont vers l'avenir et inscrit Maurice dans une dynamique de stabilité et d'innovation à long terme».