Sénégal: 100 millions de FCfa mobilisés pour des porteurs de projets

La commune de Tambacounda et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) mobiliseront 100 millions de FCfa pour financer les acteurs économiques locaux. Cette enveloppe, constituée à parts égales par les deux institutions partenaires, sera logée au niveau de l'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit (U-Imcec). Avec un effet de levier 2 (au sein de l'U-Imcec), elle permettra de lever jusqu'à 200 millions de FCfa pour soutenir les porteurs de projets, Pme/Pmi, Gie et jeunes entrepreneurs de la localité.

Les deux institutions ont signé, hier, à Dakar, une convention de partenariat. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Fonds de garantie pour les villes (Fogaville), un mécanisme du Fongip destiné à faciliter l'accès au crédit pour les porteurs de projets à dimension locale, via des conventions de partenariat avec les collectivités territoriales. L'objectif est de créer un tissu économique solide à l'échelle des territoires, conformément aux ambitions du référentiel national Sénégal «Vision 2050».

Lors de la cérémonie, Ndèye Fatou Mbodj Diattara, administratrice générale du Fongip, a souligné l'importance de cette initiative. «Cette convention va permettre de mieux prendre en charge les ambitions de développement de la commune de Tambacounda et, plus généralement, du secteur privé national», a-t-elle relevé.

Mme Diattara a aussi insisté sur la territorialisation de l'action du Fongip, en rappelant que Tambacounda figure désormais parmi les localités dotées d'un centre d'affaires régional, au même titre que Thiès, Saint-Louis ou Ziguinchor. À l'en croire, le Fongip intervient dans tous les secteurs prioritaires du développement national, en lien avec les priorités définies par l'État.

Elle a, en outre, réaffirmé l'engagement de sa structure à soutenir durablement les dynamiques économiques locales. «La promotion de la compétitivité des Pme et le renforcement des filières porteuses de croissance restent des priorités de premier ordre dans l'accomplissement de nos missions», a-t-elle indiqué.

Pour le maire de Tambacounda, Pape Banda Dièye, ce partenariat s'aligne parfaitement sur les priorités de l'équipe municipale. «Cette convention va renforcer la détermination affirmée de la municipalité à rendre autonomes les femmes et les jeunes de Tambacounda», a-t-il assuré. Poursuivant, il a plaidé en faveur d'une valorisation plus poussée de la localité, notamment par l'aménagement de périmètres maraîchers et la construction d'un grand marché moderne, deux projets structurants pour dynamiser l'économie locale.