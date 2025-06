Ile Maurice: Richard Duval - «L'ancien ministre Obeegadoo a effectué 22 voyages pour plus de Rs 7 millions»

Le ministre du Tourisme, Richard Duval, a été sollicité hier, mercredi 25 juin à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard. Ce dernier a souhaité obtenir des réponses précises sur deux aspects majeurs : les performances touristiques de l'île depuis le début de l'année, ainsi que les objectifs, les coûts et la composition de la délégation ayant accompagné le ministre lors de sa mission officielle en Afrique du Sud.

En réponse à la première partie de la question, Richard Duval a affirmé qu'entre janvier et mai 2025, Maurice a accueilli 500 000 touristes, dont 39 850 en provenance d'Afrique du Sud. Ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux de la même période en 2024. À la date du 15 juin, le pays comptabilisait 610 064 arrivées touristiques, soit 11 000 de plus que l'année précédente pour la même période. Que ce soit en termes d'arrivée touristique ou de recettes, le ministre du Tourisme a assuré que «cette année est meilleure» et que Maurice est «grandement en avance».

Profitant de cette occasion, Richard Duval a vivement critiqué ses prédécesseurs. Il a qualifié de «vide stratégique» la période où Steven Obeegadoo gérait le portefeuille du tourisme. Selon lui, aucun plan d'action clair n'avait été mis en place, et le secteur s'était figé dans un modèle dépassé, sans innovation ni campagnes de promotion depuis plus de trois ans. Il a aussi évoqué un blueprint touristique élaboré par la Banque mondiale, reçu en mai 2024, mais resté inutilisé jusqu'à sa prise de fonctions.

Pour Richard Duval, ce manque de vision a laissé le secteur dans un état de stagnation, nécessitant une refonte complète. Il a avancé que l'ancien ministre aurait effectué 22 missions pour le ministère du Tourisme, avec un coût total dépassant les Rs 7,5 millions, excluant les dépenses des délégations l'accompagnant.

Le ministre a promis une refonte du secteur touristique basée sur le document de la Banque mondiale. Parmi les priorités évoquées : l'élaboration d'un plan de haute saison sur toute l'année, un ciblage accru des touristes à fort pouvoir d'achat, une amélioration de la connectivité aérienne, ainsi qu'une modernisation des infrastructures portuaires. Un montant de Rs 4,5 millions a été alloué pour la mise en oeuvre d'un tourisme plus durable. Il affirme déjà avoir engagé des discussions avec des compagnies aériennes pour étendre les dessertes vers Maurice.

Mission en Afrique du Sud

Richard Duval a ensuite justifié sa récente mission officielle en Afrique du Sud, qualifiée de «première et unique mission» depuis sa nomination. Ce déplacement, organisé du 14 au 16 juin dans trois villes - Durban, Johannesburg et Cape Town - visait à reconnecter avec les agences de voyage sud-africaines et à relancer un marché régional stratégique, notamment en visant de nouvelles provinces telles que Hermanus et Constantia.

Le coût total de cette mission s'élève à Rs 259 800, incluant son billet d'avion. Le ministre a insisté sur la sobriété budgétaire de ce déplacement, le comparant aux Rs 7 millions dépensés, selon lui, par son prédécesseur pour 22 voyages. Il était accompagné uniquement de la représentante du marché sud-africain de la MTPA.

À la suite de la PNQ, Richard Duval a répondu à plusieurs questions supplémentaires. Concernant les effets du conflit au MoyenOrient, il a indiqué que des discussions sont en cours avec les ambassades et qu'un comité de suivi travaille activement sur les risques potentiels. Sur le marché touristique chinois, le ministre a admis que la connectivité aérienne constitue le principal frein.

Des négociations avec des compagnies aériennes sont actuellement en cours pour rétablir des liaisons directes. Interrogé sur la protection de la faune marine, notamment des dauphins et des baleines perturbés par les excursions en mer, Richard Duval a assuré que le gouvernement prend ce sujet «très au sérieux», en collaboration avec le Deputy Prime Minister et plusieurs ministères.

Enfin, sur la réduction de vols vers des destinations comme le Royaume-Uni et l'Inde, Richard Duval a dénoncé la gestion passée d'Air Mauritius, affirmant que deux avions restent introuvables à ce jour. Le gouvernement, selon lui, travaille activement à renforcer la connectivité aérienne et à ouvrir de nouvelles lignes directes.