Ile Maurice: Circuit - Le MRC veut être le médiateur entre la FIA et le Gouvernement

Au sens propre, comme au figuré, Maurice se trouve désormais sur la carte de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Du 9 au 12 juin dernier, le Motor Racing Club (MRC) a été invité à la conférence annuelle de la FIA au Galaxy International Convention Centre, à Macao.

À la suite de plusieurs ateliers de travail, le président et le trésorier du club, Sanjeev Hurday et Thierry Marion, ont pu revenir avec la certification ASN (Association Sportive Nationale) dans leurs valises.

Concrètement, toutes les courses de rallye automobile organisées par le MRC auront le tampon FIA. Ce qui laisse la porte ouverte aux participants étrangers. Mais au-delà de cette avancée historique, le MRC peut maintenant se tourner vers la FIA, l'organisation suprême des compétitions de sports mécaniques à travers le monde, pour la construction d'un circuit.

Car, au dernier budget, le gouvernement mauricien a annoncé qu'une allocation de Rs 25 millions a été votée pour une étude de faisabilité concernant la construction d'un circuit auto. Sanjeev Hurday espère que le gouvernement mauricien va «prendre contact avec les gens qu'il faut». «Un circuit concerne la voiture, le drift, la moto, le moto-cross et le karting, sur lequel la FIA met beaucoup d'emphase. Nous sommes prêts à être les médiateurs entre la FIA et les autorités mauriciennes pour avoir un circuit homologué. J'espère qu'il y aura un appel d'offres officiel pour cette étude de faisabilité. Il ne faut pas faire la même erreur que le précédent gouvernement. Et tout cela doit être placé sous la responsabilité du ministère de la Jeunesse et des Sports, car le rallye est un sport», fait-il ressortir.

Cette question de circuit auto a été abordée lors des ateliers de travail à Macao. «Nous avons eu l'occasion d'aborder le sujet d'un circuit à Maurice, sujet qui a été très bien accueilli. Et on nous a dit qu'il y a un département qui s'occupe de cela à la FIA : APEX Racing», renchérit le président du MRC.

Le MRC se trouve désormais, officiellement, sur le site web de la FIA.

Si un circuit homologué est effectivement construit, les répercussions positives seront énormes. «Les touristes viendront pour les sports mécaniques. Déjà, à la FIA, ils savent qu'à Maurice, il y a de belles plages. Nous attirerons des pilotes de toutes les régions du monde», fait ressortir Sanjeev Hurday. Certains pilotes réunionnais sont déjà friands de notre île. Et quand ils se déplacent, il y a toute une délégation qui fait le saut.

Lors de ces ateliers de travail, Sanjeev Hurday et Thierry Marion ont pu participer aux échanges et partager leur expérience sur ce qui se fait à Maurice. «On a pu avoir un premier contact avec quelques membres de la FIA, notamment le comptable et le marketing manager. Il y a eu des ateliers de travail et moi, j'étais dans un, et Thierry Marion dans un autre. Ce qui est opportun, c'est qu'un des vice-présidents de la FIA est un Africain, le Mozambicain Rodrigo Rocha. On a eu l'occasion d'échanger beaucoup avec lui, de même qu'avec le représentant de l'Afrique du Sud. On a parlé d'échanges possibles avec cette fédération qui compte quand même 7 000 licenciés», explique Sanjeev Hurday.

Maurice cobaye pour le «E-License»

Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Le MRC planche sur cette reconnaissance depuis 2022. Ça n'a pas été une mince affaire, car il y avait des conditions financières attachées à cette reconnaissance. «C'est un travail de longue haleine qui a abouti. On a créé un joli network pour pouvoir travailler sur des projets de la FIA, notamment sur le karting, le cross car et le rallye. Au programme des projets, il y a aussi la formation des marshalls. La FIA est disposée à envoyer quelqu'un ici. La formation peut aussi se faire en ligne. On a aussi abordé le sujet de la sécurité routière et la FIA nous aidera dans ce sens, car il y a une commission qui s'occupe de cela. Ils vont nous envoyer la documentation afin de sensibiliser les conducteurs et réduire le nombre d'accidents de la route», rajoute l'homme fort du rallye automobile local.

Une autre retombée positive de cette participation à la conférence annuelle, c'est la licence virtuelle. La FIA va effectivement passer au E-licensing, d'ici fin 2025. «Comme à Maurice nous n'avions pas de licence, nos pilotes mauriciens seront parmi les premiers à recevoir leur E-licence. Pour cela, il faudra suivre les procédures pour être en règle, par exemple avoir le certificat médical», laisse entendre Sanjeev Hurday.

Sanjeev Hurday (président de la MRC, à g.) et Thierry Marion (trésorier de la MRC, à dr.) posant en compagnie de Mohammed Ben Sulayem (président de la FIA) à Macao.

Le Motor Racing Club est donc connu comme une Association Sportive Nationale (ASN) au sein de la FIA. Dans les règlements de la FIA, il est stipulé dans la clause 3.2.4 que : «La reconnaissance pour la mobilité automobile et le tourisme sera attribuée par la FIA aux catégories 3.1 (Ndlr : les Automobile-Clubs nationaux ou Associations Automobiles Nationales - ACN) et 3.2 (Ndlr : les Clubs, Associations ou Fédérations dont l'activité embrasse l'ensemble du territoire national) sous réserve que l'organisation concernée ait démontré l'existence, durant au moins les trois dernières années, d'une activité permanente en mobilité automobile et tourisme.»

Pour une ASN, la clause 3.3 stipule que : «Et, à raison d'un seul par pays, les Clubs, Associations ou Fédérations (ASN) dont l'activité concerne exclusivement le sport automobile et embrasse l'ensemble du territoire national, mais seulement si, sur proposition du Conseil Mondial du Sport Automobile ou sur demande de l'ACN et après avis favorable du Conseil Mondial du Sport Automobile, l'Assemblée Générale a décidé de dégager cet ACN de ses obligations sportives.»

Regrouper tous les clubs

À Maurice, la particularité, c'est qu'il y a plusieurs clubs qui organisent des compétitions de sports mécaniques. Est-ce que les autres pourront organiser des évènements ? Oui, mais pas sous l'égide de la FIA.

À ce propos, le président du MRC est d'avis qu'il faut s'asseoir autour d'une table pour «travailler ensemble». «Nous avons eu cette licence. Nous ne pouvons l'enfermer dans une boîte. Il faut voir comment avancer pour le bien des sports mécaniques afin d'aller plus loin. Je lance l'appel pour regrouper tous les clubs sous le drapeau de Maurice.» «Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en nous et tous nos sponsors. C'est un gros plus pour le sport auto à Maurice», conclut le président du MRC.

En attendant, la saison de rallye suivra son cours normal et, le 10 décembre prochain, le président Sanjeev Hurday se rendra à Tachkent, en Ouzbékistan, pour l'assemblée générale élective du président de la FIA. L'actuel président, Mohammed Ben Sulayem, va briguer un autre mandat.

Infos sur la FIA

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) est composée de 245 membres issus de 149 pays. Elle est chargée de l'organisation et de la certification de nombreuses compétitions à travers le monde. Créée en 1904, elle est surtout connue pour sa gestion des plus importantes épreuves de course automobile mondiales, mais son étendue est bien plus large puisqu'elle concerne l'automobile, les routes, la mobilité, l'environnement, la sécurité routière, etc. Le douzième et actuel président de la FIA est depuis 2021 l'émirien Mohammed Ben Sulayem.

Les ressources de la FIA proviennent :

des cotisations annuelles versées par ses membres ;

des rentes et intérêts de tout bien meuble ou immeuble que la FIA pourra posséder ;

de tous droits et taxes que le Comité et l'Assemblée générale décideraient de percevoir ;

des ressources provenant directement ou indirectement des activités sportives, y compris des championnats FIA ;

des ressources provenant directement ou indirectement des activités de la mobilité automobile et tourisme.

Les membres de la FIA paient une cotisation annuelle, celle-ci est payable le 31 mars de chaque année. Son taux est fixé par l'assemblée générale annuelle.