Ile Maurice: Décès de Me Feroza Maudarbocus-Moolna, avouée respectée du barreau

Me Feroza Maudarbocus-Moolna, Senior Attorney au parcours exemplaire, s'est éteinte, mardi, à l'âge de 69 ans. Discrète mais influente, elle laisse derrière elle une profonde empreinte sur le monde juridique.

Avouée depuis 1986, elle avait mené une brillante carrière au sein du bureau de l'Attorney General, où elle a occupé successivement les fonctions de Principal State Attorney puis de Chief State Attorney, avant de retourner dans le privé. En 2014, elle avait été décorée de l'ordre de Commander of the Star and Key et nommée, en 2016, à la présidence du Muslim Family Council.

«Me Maudarbocus-Moolna était une femme très discrète mais dotée d'un grand coeur. Elle commandait le respect sans jamais hausser la voix», a raconté Suresh Moorlah, chroniqueur judiciaire à l'express.

Les juristes mauriciens, dont l'ancien Attorney General, Rama Valayden, lui ont rendu hommage, saluant une femme de devoir, d'intégrité et de rigueur, tout en exprimant leur soutien à son fils, Me Nabil Moolna, également avocat, et conseiller de l'Attorney General Me Gavin Glover. Nous présentons nos sympathies aux proches de Me Feroza Maudarbocus-Moolna.