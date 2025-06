En marge de la célébration de la 58ème édition de la journée nationale du poisson le 24 juin de chaque année, le Ministre de la Pêche et Elevage, Jean-Pierre Tshimanga Buana invite la communauté congolaise à se joindre aux efforts du gouvernement afin de rendre le poisson « une denrée stratégique pour le développement économique du pays ».

Au cours d'une brève allocution à la nation en marge de cette célébration, Jean-Pierre Tshimanga Buana s'est félicité du travail qu'il a abattu en faveur des pêcheurs et pisciculteurs depuis son avènement à la tête de ce ministère.

«Comme je l'avais promis lors de la célébration de la 57ème journée nationale du poisson, des fruits et légumes frais l'année dernière, le gouvernement congolais, par le biais de mon ministère, a doté les pêcheurs et les pisciculteurs en intrants et équipements de pêche en guise d'accompagnement dans l'exercice de leur métier. Dans cette dynamique, tel un pèlerin, j'ai sillonné les provinces de la Tshopo, précisément aux chutes Wagenia, Tanganyika à Kalemie et le Kongo Central notamment, à Boma et à Moanda, pour présider personnellement la remise officielle des intrants à nos pêcheurs dans un seul objectif de booster la production de la pêche artisanale en attendant la migration vers la pêche industrielle ».

Jean-Pierre Tshimanga Buana se dit toujours disposé à poursuivre la mission conférée à son ministère par le gouvernement congolais : celle « d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise et de faire de la pêche et de l'aquaculture de véritables leviers de la relance de l'économie nationale».

«Grâce à l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et de la cheffe du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, le paradigme en termes de gouvernance de la pêche et de l'aquaculture a déclenché une nouvelle ère de développement de ces secteurs productifs. », a reconnu Jean-Pierre Tshimanga Buana.

Il promet d'organiser les festivités relatives à cette journée dans les jours qui suivent et cette fois-ci à Matadi. « Le poisson, denrée stratégique pour le développement économique de la République Démocratique du Congo », tel est le thème choisi pour la célébration de la 58ème journée nationale du poisson pour cette année.