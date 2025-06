Congo-Kinshasa: Bon gré mal gré !

La République Démocratique du Congo constitue l'un des trophées de Donald Trump en un peu plus de 5 mois de gouvernance. Autant qu'il se bombe le torse d'avoir mis fin au conflit israélo-iranien en 12 mois, autant qu'il se vante d'avoir arrêté une guerre de plus de 3 décennies entre la RDC et le Rwanda.

En effet, dans son discours au Sommet de l'OTAN, hier mercredi 25 juin à La Haye, le Président américain a confirmé la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali pour demain vendredi 27 juin, sous la médiation américaine. Trump qui a pratiquement donné le tempo à ce forum international de la capitale du Pays-Bas, s'est trouvé un moment pour évoquer la crise à l'Est de la RDC.

Quand les USA tiennent à la paix, elles s'imposent et on ne tergiverse pas. On a vu le ton que Trump a adopté quand l'Israël a tenté de poursuivre ses bombardements sur l'Iran. Tout est rentré dans l'ordre et le cessez-le-feu est maintenu. Il n'en sera pas autrement pour la RDC et Rwanda. Bon gré mal gré, le régime de Kigali est obligé de signer cet accord négocié sous la médiation américaine.

L'onde de choc de cet enjeu politique de la capitale américaine est ressentie à l'interne. C'est l'agitation dans les différents états-majors politiques et les cabinets de certaines personnalités politiques.

C'est dans ce cadre, que Joseph Kabila qui a quitté Goma pour poursuivre ses consultations à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, a déclaré à une délégation des jeunes de cette province qu'il s'inscrit dans la dynamique du dialogue avant de réaffirmer son soutien aux initiatives des prélats de la CENCO et de l'ECC.

Cependant, dans ce jeu politique qui se dessine pour la RDC, Joseph Kabila ne semble adhérer dans aucun schéma. Dans les territoires occupés où il a choisi de poser ses pénates, il ne figure dans aucune structure de l'AFC. On se demande quelle est l'issue de ses consultations ?

En attendant, l'Union sacrée affûte ses armes pour sa marche mardi 1er juillet prochain alors qu'il y a un Camp de la patrie qui se constitue avec Martin Fayulu. Des regroupements politiques y adhèrent pour éviter de rester hors du jeu politique dans ce nouvel élargissement autour de Tshisekedi

Pour sa part, le Rassemblement des Compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le Changement et le Progrès Social (RCET-CPS), par son coordonnateur Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a exprimé son soutien à l'accord de paix de Washington. Pendant ce temps, le reste des partis d'opposition peinent se décider sur l'option à prendre, mais préfèrent attendre des signaux Washington.