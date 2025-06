Congo-Kinshasa: Lutte contre le Mpox , Santé - La France remet 100 000 doses de vaccin MVA-BN au pays

La République Démocratique du Congo a officiellement reçu, lundi 23 juin 2025, un lot de 100 000 doses de vaccins MVA-BN contre le Mpox (variole du singe). La remise a été effectuée par l'Ambassadeur de France en RDC, au nom du gouvernement français, au Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale.

Un don qui illustre la solidité de la coopération sanitaire entre la France et la République Démocratique du Congo. Il vient appuyer les efforts nationaux pour endiguer l'épidémie de Mpox, qui continue d'affecter plusieurs régions du pays.

Le vaccin MVA-BN, approuvé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est reconnu pour son efficacité dans la prévention de cette maladie virale.

Ces 100 000 doses permettront de renforcer la campagne de vaccination en cours, en ciblant les populations les plus vulnérables et à risque. Il permettra également de protéger les groupes les plus exposés et de briser la chaîne de transmission.

Au nom du gouvernement congolais, le Directeur de cabinet du Ministre de la Santé a exprimé sa profonde gratitude envers la France pour ce geste de solidarité qui répond à une urgence de santé publique.

Lors de la cérémonie officielle, l'Ambassadeur de France a souligné que ce don, estimé à 11 millions USD, incarne « un destin sanitaire partagé » :

« Protéger les Congolais, c'est aussi protéger les Français ».

Le DG de l'INSP, qui a réceptionné le vaccin, a salué « un geste de solidarité fort et émouvant » et assuré une utilisation rigoureuse, transparente et efficace, au service de la population congolaise.

Cette action s'inscrit dans l'approche « Une seule santé », promue par l'OMS, qui appelle à une réponse coordonnée face aux menaces sanitaires mondiales.