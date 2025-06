Dans quelques jours, la RDC de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi va signer un contrat de partenariat privilégié avec les Etats-Unis du Président Donald Trump dans les domaines de la sécurité, dans les domaines économiques et dans les domaines de l'exploitation minière. Cela permettra à notre pays d'asseoir de manière définitive et de mettre fin pour toujours à la guerre à l'Est du pays qui a fait souffrir notre population et qui a causé tant de morts et de martyrs.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi, sous son autorité et grâce au fait qu'il remette notre pays dans le concert des nations, il a réussi à obliger, par le truchement de la communauté internationale et plus particulièrement les États-Unis d'Amérique, le Rwanda est obligé de quitter notre pays d'une part, de retirer ses milices armées, à savoir le M23 et l'AFC, mais surtout de signer et de s'engager à un accord de paix qui ne permettra plus jamais la guerre.

Et s'il viole cet accord de paix, ce sera le feu de l'Armageddon des Etats-Unis d'Amérique qui va brûler le Rwanda. Donc, grâce au Président Félix, notre pays recouvre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et nous pouvons nous lancer dans un développement national efficace pour parvenir au progrès social.

Il est également important de faire remarquer que toujours le Président Félix Tshisekedi permet à notre pays, grâce à sa diplomatie agissante, une double victoire, à savoir la vice-présidence à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui n'était plus arrivé à notre pays depuis plus de 30 ans, ce qui est une victoire remarquable, mais surtout, notre pays a été admis et voté comme étant membre non permanent du Conseil des Sécurités des Nations Unies.

Désormais, la République Démocratique du Congo, siégera parmi les grands de ce monde et participera à la délibération des problèmes importants qui permettent d'asseoir la paix dans ce monde. Notre pays reprend donc, grâce au Président Félix Tshisekedi, son leadership en Afrique et pourquoi pas son leadership dans le monde. Le Président Félix Issakény a permis, sur le plan interne, des avancées remarquables dans le domaine des infrastructures, des aéroports, des kilomètres, des milliers de kilomètres de routes sont en construction et sont construits.

Les bâtiments, les stades, les écoles, les hôpitaux, tout est mis en oeuvre pour la transformation réelle de notre pays. Cela mérite des acclamations. Pour bâtir une nation et la rendre prospère et afin qu'elle s'élève comme toutes les grandes nations de ce monde, il faudrait qu'il y ait une justice équitable, une justice indépendante qui dit le droit et le droit seul.

Une justice qui lutte contre la corruption, une justice qui lutte contre les détournements, une justice qui lutte contre les réseaux mafieux et contre les infiltrations et tout genre d'action nuisible à notre pays. C'est cette justice que le Président est en train d'instaurer et qu'il a instaurée afin que notre pays s'élève et que le développement soit consolidé.

En plus de cela, il faudrait avoir les moyens de sa politique pour permettre d'avancer sous l'autorité du Chef de l'Etat.

Ce pays a connu une évolution, une augmentation exponentielle de notre budget national qui est allé de 4 milliards en 2018 jusqu'à 16 milliards. Cela s'appelle une augmentation exponentielle de 400 %. C'est-à-dire que notre budget national avait et a été multiplié par 4. C'est énorme, c'est immense. Il faudrait acclamer les efforts du chef de l'Etat !

Le Président Félix Tshisekedi a permis une amélioration sensible du climat des affaires. Désormais, les investisseurs viennent au Congo de manière tout à fait heureuse et avec l'assurance qu'ils ont une protection judiciaire et juridique et que l'investissement fait au Congo est d'une manière ou d'une autre rentable et avec des risques d'un taux très, très inférieur à ceux qui existaient à l'époque.

De l'enseignement gratuit qui a permis de sauver 5 millions d'âmes, puisque 5 millions de Congolais étaient chaque année jetés dans la rue et pour devenir bandit ou autre chose.

Mais grâce au Président Tshisekedi, il y a le service national, il y a aujourd'hui des bandits, des voyous qui deviennent des vrais patriotes, qui deviennent des bâtisseurs. Voilà pourquoi nous devons encourager notre chef de l'État dans sa vision qui est très bonne au développement de notre pays.

La maternité gratuite est un élément de génie et est un fait pour lequel notre Président donne la possibilité à nos mamans d'être prises en charge et d'accoucher en bonne et due forme sans problème, car cela s'appelle l'assurance santé universelle.

« Que ce mois de juin qui se tend à sa fin, qui est le mois de votre naissance, Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, vous porte bonheur, plein succès pour vous et pour la Nation », a affirmé Danny Mukendi, dans une entrevue exclusive.