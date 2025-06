Ethiopie: Un fondateur éthiopien lève 5 millions de dollars pour un outil d'authentification open source

TLDR

Bereket Engida, un développeur éthiopien autodidacte, a levé 5 millions de dollars de fonds d'amorçage pour Better Auth, un outil d'authentification open-source.

Il a créé le projet en réponse à des frustrations répétées avec des plateformes d'authentification hébergées et rigides comme Auth0, Firebase et NextAuth.

Parmi les investisseurs, on trouve Peak XV (anciennement Sequoia India & SEA), Y Combinator, P1 Ventures et Chapter One.

Bereket Engida, un développeur éthiopien autodidacte, a levé 5 millions de dollars de fonds d'amorçage pour Better Auth, un outil d'authentification open-source qui gagne rapidement du terrain parmi les développeurs, en particulier dans l'espace des startups de l'IA. Les investisseurs de ce tour de table comprennent Peak XV (anciennement Sequoia India & SEA), Y Combinator, P1 Ventures et Chapter One.

Ce qui distingue Better Auth, ce n'est pas seulement ses bailleurs de fonds, c'est qu'Engida a entièrement construit l'outil depuis l'Éthiopie avant même d'avoir mis les pieds aux États-Unis. Il a créé le projet en réponse à des frustrations répétées avec des plateformes d'authentification hébergées et rigides comme Auth0, Firebase et NextAuth. Son outil permet aux développeurs d'intégrer l'authentification directement dans leur base de code, de gérer les permissions et les rôles, et de conserver les données des utilisateurs sur site.

Depuis son lancement sur GitHub en septembre 2024, Better Auth a obtenu plus de 150 000 téléchargements hebdomadaires, 15 000 étoiles GitHub et une communauté croissante de plus de 6 000 membres sur Discord.

Key Takeaways

Le parcours de Bereket Engida est rare : un fondateur africain qui construit seul un outil de développement qui est en train d'être adopté dans le monde entier, en particulier par les startups d'intelligence artificielle qui ont besoin d'une authentification flexible et évolutive. L'approche open source de Better Auth donne aux développeurs un contrôle total - pas de verrouillage du fournisseur, pas de stockage de données externe et pas de coûts excessifs.

L'attrait de l'outil réside dans sa simplicité : les développeurs peuvent mettre en oeuvre des fonctionnalités d'authentification complexes telles que les équipes, les rôles et la gestion des jetons en quelques lignes de TypeScript, et déployer le tout directement sur leurs bases de données.

Pour les startups d'IA qui évoluent rapidement et qui ont des besoins de backend personnalisés, Better Auth résout un véritable problème. La traction a été organique, menée par les développeurs plutôt que par le marketing. Et c'est significatif : c'est le premier investissement direct de Peak XV dans un fondateur africain, et seulement la troisième startup dirigée par un Éthiopien à passer par Y Combinator, après Avion et BeU Delivery.

Engida se prépare maintenant à lancer une infrastructure d'entreprise payante basée sur le noyau open-source, permettant aux entreprises de s'auto-héberger ou d'opter pour des services basés sur le cloud. Il écrit encore la majeure partie du code lui-même, mais prévoit de constituer une petite équipe chargée de faire évoluer le produit tout en maintenant ses racines communautaires solides.