« La rébellion est là, clairement elle combat une dictature et une tyrannie et j'ai dit la dernière fois que c'est là où nous nous rencontrons parce que nous aussi nous avons décidé avec une opposition politique non armée qui est en train de converger vers le Président Joseph Kabila, pour mettre fin à la dictature, c'est ça que le peuple congolais attend, il faut le libérer de la tyrannie et de la dictature et nous y parviendrons", a indiqué Barnabé Kikaya.

Et d'ajouter : "Vous n'allez pas lui en vouloir s'il a pris ses quartiers à Goma. Comment voulez-vous qu'un ancien Président de la République qui est harcelé matin, midi, soir. La dernière en date, on lui enlève ses immunités et on lui promet un procès, son entourage est poursuivi. Le seul endroit où il peut se sentir à l'aise c'est dans la partie orientale ».

Par ailleurs, pour ce proche de Joseph Kabila, la ville de Goma est en RDC et n'y voit pas d'inconvénients pour son chef de poser les valises dans cette partie de la République Démocratique du Congo. « Goma que je sache, c'est toujours au Congo, ce n'est pas une ville étrangère mais congolaise », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, sur les 96 sénateurs ayant pris part au vote, 88, soit 91,66 % ont voté pour la levée des immunités parlementaires et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie, Joseph Kabila ; 5 soit 5,2 % ont voté contre, aucune abstention et 3 bulletins nuls, soit 3,12 %.

Par conséquent, les immunités parlementaires du sénateur à vie, Joseph Kabila ont été levées avec possibilité que l'auditeur général près la Haute Cour militaire engage des poursuites contre l'ancien chef de l'Etat, Joseph Kabila qui est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel en assumant les communications des insurgés du M23.