Dans une vidéo publiée hier, mercredi 25 juin, sur le compte X du ministère de la justice, Samuel Mbemba, Ministre d'Etat par intérim de la justice et garde des Sceaux, a reçu dans son cabinet de travail, la délégation du Syndicat Autonome des Magistrats du Congo, « SYNAMAC » en sigle. Des échanges fructueux en vue d'une franche collaboration entre l'exécutif et le corps des magistrats aux fins d'une bonne administration de la justice en République Démocratique du Congo.

«Nous avons répondu à l'invitation du Ministre de la Justice et Garde des sceaux et il était question pour lui parce qu'il est maintenant à la tête du ministère de prendre contact avec les acteurs de la justice », a déclaré Edmond Isofa, Procureur de la République et président du SYNAMAC.

Des échanges qui ont porté sur la mise en place d'un cadre de concertation avec le corps des magistrats en RDC pour une franche collaboration aux fins d'une bonne administration de la justice.

«Il était avec les membres du bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) où le cadre de concertation a été réactivé. Et aujourd'hui, il nous a reçu et les échanges avec lui ont tourné autour de la mise en place d'un cadre de concertation également avec les syndicats des magistrats, les représentants des magistrats et envisager avec lui une franche collaboration dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice », a-t-il ajouté.

Il faut noter qu'en date du lundi 9 juin 2025, il s'était tenu un cadre de concertation entre les membres du bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature et le Vice-Ministre Samuel Mbemba, actuellement intérimaire de Constant Mutamba, démissionnaire, pour des raisons des poursuites judiciaires.

Au cours de cette réunion, présidée par le Procureur Général près la Cour constitutionnelle et premier vice-président du CSM, John-Prospère Moke, un seul point avait été inscrit à l'ordre du jour à savoir : la réponse judiciaire coordonnée à donner face à la résurgence des braquages et vols à mains armées dans la ville de Kinshasa.

Prenant la parole, le ministre Mbemba avait informé ce corps de la volonté du Président de la République, Magistrat Suprême de mettre fin à ce fléau qui dérange la quiétude des habitants de Kinshasa.

Il avait relevé que trois ministères, l'Intérieur, Défense et Justice, avaient été instruits à ce sujet à collaborer étroitement pour éradiquer ce phénomène.

Il leur avait également fait part que son ministère devrait travailler en concertation avec le corps magistral afin d'organiser, en mode d'urgence, des audiences foraines et publiques pour réprimer sévèrement les auteurs de ce fait.

Pour les condamnés, il avait virilement annoncé leur transfert dans des prisons en dehors de Kinshasa.

En revanche, le bureau du CSM avait épinglé certaines causes à la base de cette situation d'insécurité, notamment la mauvaise application de la politique de désengorgement des prisons par l'exécution d'innombrables arrêtés ministériels octroyant la libération conditionnelle à des détenus ne remplissant pas les conditions requises.

Ils avaient également déconseillé l'obtention des ordonnances accordant des mesures exceptionnelles de grâce présidentielle à l'égard de certains prévenus.

Ils avaient aussi relevé, comme obstacle, l'interdiction brusque de transférer les détenus préventifs à la prison de Makala sans prévoir de mesures alternatives pour garder ces derniers qui sont arrêtés chaque jour.

Cette rencontre marque un pas nécessaire pour une confiance nette et renforcée sur l'efficacité de la justice en République Démocratique du Congo.