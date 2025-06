Congo-Kinshasa: Les Etats-Unis insistent sur l'amélioration du climat des affaires pour capter des investissements à grand impact !

Mme Lucy Tamlyn, Ambassadeur des Etats-Unis en RDC, a exprimé, mardi 24 juin 2025, au cours d'une activité tenue au Centre culturel américain, dans la commune de la Gombe, l'engagement de Washington à renforcer sa coopération avec Kinshasa par des initiatives concrètes sur l'axe des investissements.

Selon la diplomate, le Gouvernement américain attache une grande importance pour le développement économique de la RDC. Dans son intervention, au Centre culturel américain, elle a insisté sur la nécessité pour les dirigeants congolais de renforcer leurs efforts pour garantir l'amélioration du climat des affaires, préalable pour des actions à grand impact.

"C'est un partenariat qui met l'accent sur les opportunités économiques et la prospérité partagée. Nous continuerons à investir dans la santé, l'éducation et sécurité. Et, de plus en plus, nous cherchons à appuyer le développement à long terme en élargissant le commerce, en encourageant l'investissement privé et en soutenant l'entrepreneuriat... Nous croyons que le secteur privé est un moteur essentiel de la croissance et de la création d'emplois. Nous reconnaissons que la RDC a un rôle fondamental à jouer en créant un environnement transparent, stable et favorable où les entreprises peuvent réussir et communautés prospérer.

C'est le coeur de notre diplomatie en pleine évolution... La diplomatie économique ne suffit pas. Un partenariat durable et significatif repose aussi sur des liens entre les peuples. Partout en RDC, nos espaces américains permettent de connecter les communautés à travers l'accès à l'éducation, à la technologie et aux opportunités. Ce sont des plateformes de dialogue, des pôles de formation et des lieux d'échange d'idées", a assuré Lucy Tamlyn, dans sa communication.

"Nous sommes ici non seulement pour partager ce que nous faisons, mais aussi pour écouter, apprendre et travailler côte à côte à l'avancement de nos priorités communes, qu'il s'agisse de gouvernance, de consolidation de la paix, de santé ou de l'autonomisation des jeunes", a expliqué la Diplomate américaine.