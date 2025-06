Le Sénat a autorisé, le 25 juin à Brazzaville au cours d'une plénière, la ratification du contrat relatif au troisième financement à l'appui des politiques de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive, d'un montant total de 70,6 millions d'euros, soit 46,3 milliards FCFA.

Après les deux premiers crédits respectivement de 27,28 milliards FCFA et de 8,06 milliards FCFA, ainsi que le prêt de 10,95 milliards FCFA, le groupe de la Banque mondiale (BM) s'apprête à accorder un troisième appui budgétaire à la République du Congo. Selon le rapport de la Commission économie et finances du Sénat, les deux crédits sont octroyés par l'Association internationale pour le développement. Par contre, le prêt est conclu avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

En effet, le financement de la BM a pour objectif d'améliorer la gestion budgétaire, afin de réduire les déséquilibres macro-économiques et d'assurer une croissance durable et inclusive. Cet appui budgétaire est attendu dans une période où la situation économique du pays est actuellement marquée par trois faits majeurs. Il s'agit, entre autres, de la mise en oeuvre du Plan national de développement 2022-2026, recentré en juin 2024 sur les aspirations de la jeunesse ;

la fin du programme économique et financier triennal, soutenu par la Facilité élargie de crédit conclue avec le Fonds monétaire international, dont la sixième et dernière revue a été bouclée le 12 mars dernier. L'autre fait majeur étant la poursuite du Programme d'accélération de la gouvernance institutionnelle et des réformes pour un fonctionnement durable des services, dont le but est d'accroître l'effectivité de la mobilisation des ressources nationales et de gestion des dépenses, en mettant particulièrement l'accent sur les secteurs de la santé et de l'éducation.

Financé par la BM, ce programme identifie et contribue à accélérer les réformes de la gouvernance et de la gestion des finances publiques, afin de mettre en place un cadre budgétaire solide pour des investissements et des services publics durables. Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, qui a défendu cette affaire devant les sénateurs, a précisé que le gouvernement s'est engagé à la mise en oeuvre effective des réformes issues du cadre du programme de politique de développement du groupe de la BM.

La République du Congo a bénéficié, dans cette perspective, en 2022 et 2023, des ressources en provenance des opérations de l'appui budgétaire de la BM, résultant de réformes importantes. Selon le gouvernement, la mise en oeuvre des réformes structurelles des deux premières tranches de l'appui budgétaire a permis de réaliser des avancées significatives dans de nombreux domaines. « Cependant, d'autres réformes, dont certaines déjà engagées, nécessitent plus de temps et de moyens, en vue de parvenir à leur implémentation.

Pour parvenir à cet objectif, le gouvernement a mené des discussions avec le groupe de la BM, afin de bénéficier d'une troisième tranche du financement à l'appui des politiques de développement pour la gestion budgétaire et la croissance inclusive », a précisé le rapport de la Commission économie et finances du Sénat.