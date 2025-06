Sénégal: Ile de Saint-Louis - Nge sélectionné par l'Apix pour conduire des travaux de restauration

L'Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) du Sénégal a confié à Nge (Nouvelles générations d'entrepreneurs), groupe de Btp français présent au Sénégal depuis 2017, le projet de construction du village artisanal de Saint Louis, et l'achèvement des travaux de requalification de la place Baya Ndar (ex-place Faidherbe) et de l'avenue Jean Mermoz.

Selon un communiqué de presse, Saint- Louis a toujours bénéficié de mesures de sauvegarde particulières renforcées depuis le lancement en 2018 par le gouvernement sénégalais via l'Apix d'un vaste programme de restauration. Sur cette île, explique-t-on, Nge mènera les travaux de requalification de trois sites emblématiques de l'Île : Place Baya, Avenue Jean Mermoz, Village artisanal, qui visent à dynamiser son attractivité touristique.

«Ces travaux s'intégrant dans le Programme de développement territorial et touristique de Saint-Louis et sa Région visent le développement d'un tourisme durable axé sur la valorisation des patrimoines historique, culturel et naturel », renseigne l'Apix.

Située au centre de l'île, la place Baya par position représente le coeur de la ville au-delà de sa forte dimension historique et symbolique. Selon le communiqué, le projet de réaménagement urbain dont Nge a la charge comprend la rénovation du parvis en y réalisant des bétons désactivés, l'ajout d'éclairage public, la création d'un espace de cinéma en plein air, l'installation de mobilier urbain et la végétalisation d'une partie de la place. En parallèle, Nge mènera les travaux de construction de nouvelles infrastructures au sein du village artisanal.

A terme, précise-t-on, le site comprendra un accueil-réception, une salle de spectacle, un restaurant, des ateliers de 9 m² et 15 m², et des espaces administratifs. Ces aménagements permettront à plus de 60 artisans locaux de bénéficier d'installations modernes et fonctionnelles, offrant un cadre de travail adapté à leurs activités artisanales et aux besoins du secteur touristique en plein essor.

Sur l'Avenue Jean Mermoz, les travaux porteront sur la finalisation des voies piétonnes et l'aménagement d'un belvédère permettant une vue sur le fleuve Sénégal.

« Nous sommes honorés de participer à la restauration de l'île de Saint-Louis, un site d'une immense richesse historique et culturelle. Ce projet incarne notre engagement envers le développement et l'aménagement des territoires, en valorisant à la fois le patrimoine et le dynamisme économique local. Nge continue de consolider sa présence au Sénégal sur des projets très variés qui illustrent la diversité de notre capacité d'intervention. C'est une fierté pour le Groupe. », a déclaré Florian Rapetti, Directeur pays Nge et Sade Sénégal.

Depuis 2017, NGE a participé à des projets majeurs au Sénégal, notamment le projet de Train Express Régional avec la reconstruction de la voie métrique pour le transport des marchandises et la réhabilitation des ports de Dakar et Ziguinchor. Le Groupe a également mené des travaux de génie civil, de terrassement et de canalisation, incluant la construction de 5 stations de traitement dans la région de Kaffrine. A l'avenir, Nge continuera d'intervenir pour développer des infrastructures durables au Sénégal, notamment dans les secteurs de l'eau, des transports et des aménagements urbains.