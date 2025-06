Sénégal: Conseil des ministres - Les 5 points à retenir

Le Président Bassirou Diomaye Faye a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 25 juin 2025. Cinq sujets ont été abordés dont l'éducation, l'inclusion des personnes en situation de handicap ou encore la gestion du patrimoine bâti de l'Etat. On vous dit tout.

1-BFEM et BAC

Le Président de la République, à l'entame de la réunion, a mis l'accent sur l'éducation. Il a ainsi exhorté le gouvernement à prendre toutes les mesures et dispositions idoines afin que le Baccalauréat général (1er juillet) et le Brevet de Fin d'Etudes moyennes (BFEM) (à partir du 16 juillet) soient organisés dans les meilleures conditions sur toute l'étendue du territoire.

Par ailleurs « Le Chef de l'Etat a adressé ses encouragements à tous les candidats et exhorté l'ensemble des acteurs de la communauté éducative (enseignants, apprenants, parents d'élèves, personnels administratifs et techniques...) à oeuvrer sans relâche pour l'excellence, la stabilité et le rayonnement du système éducatif national ». Il a ensuite informé qu'il allait présider la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général, le 31 juillet 2025.

2-Enseignement supérieur

Poursuivant sa prise de parole, Bassirou Diomaye Faye s'est penché sur l'enseignement supérieur qui est un pan important de l'Agenda national de transformation. « Le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation reste le socle de la valorisation du capital humain national et de la transformation systémique durable du Sénégal », a-t-il dit. Ainsi, après avoir rappelé l'urgence de prendre les dispositions préventives nécessaires pour une bonne continuité académique, mais aussi pour assurer la stabilité sociale dans les universités et établissements d'enseignement supérieur publics. Pour ce faire, il souhaite une gestion optimale :

- du calendrier universitaire au regard du respect des prescriptions du système LMD ;

- du développement fonctionnel de la carte universitaire avec une reprise en main et une réception dans les délais des infrastructures universitaires dans les régions ;

- des orientations des futurs bacheliers ;

- des ressources et charges des universités, établissements d'enseignement supérieurs et Centres des OEuvres sociales universitaires ;

- et des quotas de recrutements d'enseignants et de personnels administratifs, techniques et de service en relation avec les recteurs.

Par la suite, Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et au ministre des Finances et du Budget de s'assurer d'un renforcement systématique de la gouvernance financière des universités publiques et des Centres des OEuvres sociales universitaires. De plus, pour avoir un modèle d'enseignement et de recherche intégré, performant, plus professionnalisant et mieux à même de porter l'Agenda national de Transformation, le Chef de l'Etat souhaite que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation engage des concertations spécifiques avec les acteurs de l'enseignement supérieur.

3-Personnes en situation de handicap

Les personnes souffrant de handicap sont une priorité de Bassirou Diomaye Faye qui affirme qu'elles sont une partie intégrante de la vision d'un Sénégal souverain. De ce fait, « Le Chef de l'Etat a rappelé au Gouvernement, la nécessité d'une évaluation inclusive de la loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 06 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées et de l'application des dispositifs concernant la carte d'égalité des chances ».

En outre, il demande notamment que les ministres chargés de l'Urbanisme et des transports terrestre veillent à l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments et moyens de transports publics aux personnes en situation de handicap.

Également, « Dans le but de renforcer l'inclusion sociale et la solidarité nationale, le Chef de l'Etat a invité le ministre de la Famille et des Solidarités d'organiser, avant la fin de l'année 2025, des concertations nationales sur le renforcement de la protection et du bien-être des personnes en situation de handicap ».

4-Gestion du patrimoine bâti de l'Etat

Le foncier, dans tous les secteurs, a été érigé en priorité par le Chef de l'Etat depuis son accession au pouvoir. La problématique de la gestion du patrimoine bâti de l'Etat ne fait pas exception. Ainsi, il souhaite que le Premier ministre Ousmane Sonko puisse proposer, sur la base des missions complémentaires de la Société de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine bâti de l'Etat (SOGEPA) et de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices publics (ACBEP), une politique d'occupation, de réhabilitation et de construction de bâtiments et d'édifices publics.

En sus, « Le Chef de l'Etat a demandé au Premier Ministre de faire procéder à l'inventaire exhaustif des bâtiments administratifs et terrains affectés à chaque ministère et de signaler l'état des besoins en espaces de bureaux, ainsi que les projets de construction d'édifices inachevés, et de rationaliser au strict minimum les conventions signées pour loger des services publics ».

5-Agenda diplomatique

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a évoqué son agenda diplomatique. Il a ainsi informé qu'il serait, du 30 juin au 02 juillet 2025 à Séville, en Espagne, pour participer à la 4ème Conférence internationale sur le financement du développement. Le 5 juillet, il sera au Cap-Vert pour le 50ème anniversaire de l'indépendance du pays.