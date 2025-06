Sénégal: Justice - Le SYTJUST et l'UNTJ en grève à partir de ce jeudi

Remous dans la justice. Le Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) et l'Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) ont annoncé une grève de deux jours, à partir de ce jeudi 26 juin.

En cause, l'absence de réaction des autorités après les deux jours de cessation de travail observés les 18 et 19 juin derniers, où ils dénonçaient « le non-respect des engagements pris par les autorités» tout en exigeant « de meilleures conditions de travail pour les agents du secteur ». Entre autres revendications, il y avait : l'alignement de tous les greffiers à la hiérarchie A2 ; le reclassement des fonctionnaires et agents non fonctionnaires des hiérarchies B et C, disposant d'au moins cinq années d'ancienneté, dans le corps des assistants des greffes et parquets ; la satisfaction intégrale des doléances énumérées dans le préavis de grève déposé le 7 février 2025.

« Face au silence (...) des autorités et à l'absence de toute réaction concrète à nos justes revendications, le Bureau exécutif national (BEN) du SYTJUST et le Secrétariat exécutif national (SEN) de l'UNTJ ont décidé de poursuivre la lutte en décrétant une nouvelle grève de 48 heures, à compter du jeudi 26 juin 2025 à 8h00 », apprend-on via un communiqué qui précise par ailleurs que cette ce grève conjointe des deux syndicats est le signe d'une « détermination intacte » et d'un « refus catégorique d'être relégués au second plan » pendant qu'ils (les syndicats) portent « à bout de bras le fonctionnement quotidien de la Justice sénégalaise ».

Le SYTJUST et l'UNTJ appellent ainsi tous les acteurs concernés « à rester mobilisés et à refuser toute tentative d'intimidation ou de division ».