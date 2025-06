La maîtrise des préférences des jeunes permet aux entreprises de mieux adapter leurs produits et stratégies marketing. L'étude sur la génération Z au Congo et en Afrique centrale, menée par le cabinet Target, offre un panorama détaillé des dépenses quotidiennes des jeunes âgés de 18 à 25 ans, de l'usage de l'internet et des réseaux sociaux, ainsi que des comportements liés aux boissons et aux jeux de hasard.

Les jeunes de la génération Z représentent une part importante de la population et un segment de marché en croissance dans la sous-région d'Afrique centrale. Plus connectés aux outils numériques, ils sont à l'aise avec la technologie et facilement accessibles par la publicité en ligne.

Dans un contexte de transformation numérique rapide, les décideurs qui souhaitent intervenir auprès de cette tranche d'âge doivent comprendre les dynamiques sociales et numériques qui la caractérisent. À la recherche de nouveaux clients, les entreprises s'efforcent également de comprendre l'évolution des comportements d'achat de ces jeunes, les tendances futures, ainsi que les réactions en chaîne et les réseaux complexes qui en découlent.

L'étude sur la génération Z est l'une des deux études lancées cette année par le cabinet Target Sarl. Il s'agit d'une étude qualitative comprenant des groupes de discussion en ligne, s'étendant à la République du Congo, à la République démocratique du Congo, à la Centrafrique, au Gabon, au Burundi, au Rwanda et au Tchad. Selon Serge Mumbu, manager général de Target, cette étude est conduite de manière méthodique à travers la collecte d'informations via des focus groups virtuels.

« Confrontés à un manque d'informations, les acteurs économiques pourront accéder à des données fiables qui leur permettront d'avoir une vision claire de leurs propres produits par rapport à ceux de leurs concurrents. Ces données peuvent également servir les pouvoirs publics, le monde de la recherche et les médias. C'est un modèle économique déjà établi ailleurs que nous essayons de développer dans notre sous-région », a-t-il souligné lors d'une conférence de presse à Brazzaville, le 25 juin.

Concernant les thématiques abordées, l'étude sur la génération Z comprend la description du jeune, son parcours quotidien, la vie numérique et la consommation de contenus, les réseaux sociaux, l'usage des plateformes Svod (Vidéo à la demande par abonnement), les habitudes d'achat et de consommation, le rôle des influenceurs web, les jeux de hasard, les méthodes contraceptives et la consommation de boissons.

Sur le plan des affaires, Target entend mettre à la disposition des entreprises un outil leur permettant d'identifier les signaux faibles, d'anticiper les évolutions du marché, de se positionner rapidement sur de nouveaux segments, et de rester à la pointe de l'innovation.

Des secteurs clés étudiés

Outre l'étude sur la génération Z en Afrique centrale, le cabinet Target, spécialisé dans les études de marché et les sondages d'opinion, a également conduit quelques études documentaires sur divers secteurs au sein de la sous-région. Celles-ci portent principalement sur les banques, les stations-service et la grande distribution.

Au Congo, ces études sont en cours de réalisation dans des villes telles que Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Oyo, Loango, Sibiti, Kinkala, Impfondo, Ouesso, Owando et Djambala. Concernant le secteur bancaire, Serge Mumbu a expliqué que l'enquête proposera un panorama des banques présentes, en fonction de l'origine de leur capital (Local ou étranger) et de leur positionnement, y compris la qualité du service, la tarification et les services digitaux proposés.

La même démarche d'étude documentaire est appliquée aux secteurs de l'aval pétrolier et de la grande distribution. Après la collecte des données en ligne et auprès de personnes ressources, les spécialistes analyseront les informations recueillies avant leur publication. « Ces études visent à combler les lacunes statistiques dans nos pays. Les résultats de ces études, y compris celle sur la génération Z, seront présentés aux décideurs en septembre prochain dans les principales villes des pays concernés », a-t-il conclu.