Sénégal: Prise en charge et accompagnement des personnes en situation de handicap - Diomaye Faye instruit le gouvernement

La question de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap a été au menu du Conseil des ministres hier, mercredi 25 juin.

« Le Chef de l'Etat a rappelé au Gouvernement, la nécessité d'une évaluation inclusive de la loi d'orientation sociale n° 2010-15 du 06 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées et de l'application des dispositifs concernant la carte d'égalité des chances. Il a également indiqué la nécessité d'une meilleure implication des personnes vivant avec un handicap dans la vie institutionnelle, administrative, économique,

sociale, culturelle nationale, etc. », rapporte le communiqué. Selon la source, Bassirou Diomaye Faye a également invité le Gouvernement à « accorder un traitement spécial aux demandes des personnes vivant avec un handicap, s'agissant, d'une part, des procédures de recrutement dans le secteur public et, d'autre part, dans les formations et financements pilotés par les différentes structures publiques ».

Toujours sur ce sujet, « le Président de la République a demandé au Gouvernement, notamment aux Ministres en charge de l'Urbanisme et des Transports terrestres, de veiller à l'amélioration del'accessibilité des bâtiments et moyens de transports publics aux personnes en situation de handicap ». Et dans le but de renforcer l'inclusion sociale et la solidarité nationale, il a invité le Ministre de la Famille et des Solidarités « d'organiser, avant la fin de l'année 2025, des concertations nationales sur le renforcement de la protection et du bien-être des personnes en situation de handicap ».