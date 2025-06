Sénégal: Continuité académique et stabilité sociale dans les universités - Les recommandations de Diomaye Faye

En Conseil des ministres hier, mercredi 25 juin, le président de la République Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la place fondamentale de l'enseignement supérieur dans l'Agenda national de Transformation.

« Le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation reste le socle de la valorisation du capital humain national et de la transformation systémique durable du Sénégal. Dès lors, il a rappelé au Gouvernement, l'urgence de prendre les dispositions préventives adéquates, en liaison avec toutes les parties prenantes, afin d'assurer la continuité académique et la stabilité sociale dans les universités et établissements d'enseignement supérieur publics », a-t-il dit. À cet effet, il a souligné l'importance d'une parfaite maitrise : du calendrier universitaire au regard du respect des prescriptions du système LMD ; du développement fonctionnel de la carte universitaire avec une reprise en main et

une réception dans les délais des infrastructures universitaires dans les régions ; des orientations des futurs bacheliers ; des ressources et charges des universités, établissements d'enseignement supérieurs

et Centres des OEuvres sociales universitaires ; et des quotas de recrutements d'enseignants et de personnels administratifs, techniques et de service en relation avec les recteurs », ajoute le communiqué.

Toujours dans le cadre de l'Agenda de la Transformation de l'Enseignement supérieur, Bassirou Diomaye Faye a indiqué au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et au Ministre des Finances et du Budget « l'exigence de veiller au renforcement systématique de la gouvernance financière des universités publiques et des Centres des OEuvres sociales universitaires ».

A ce sujet, il a demandé au Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'engager des concertations spécifiques avec les acteurs de l'enseignement supérieur privé afin de « bâtir, dans la durée, un modèle d'enseignement et de recherche intégré, performant, plus professionnalisant et mieux à même de porter l'Agenda national de Transformation ».

« Les recommandations qui seront issues des travaux menés dans le cadre de l'Agenda national de Transformation de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANTESRI) feront l'objet d'une attention particulière », rapporte le communiqué.