<strong>Addis-Abeba, le — Dans une démonstration éclatante d'unité régionale et d'engagement en faveur du renforcement des systèmes de santé publique, de hauts responsables de la santé, des dirigeants gouvernementaux et des professionnels de la santé publique de toute l'Afrique australe se sont réunis à Harare, au Zimbabwe, pour la quatrième réunion annuelle de l'Institut national de santé publique d'Afrique australe.

Organisée sous le thème « Renforcement de l'information, du partage des connaissances et du mentorat entre pairs », la réunion a réuni les États membres, les partenaires du développement et les défenseurs de la santé publique afin de souligner l'urgente nécessité de mettre en place des instituts nationaux de santé publique pleinement fonctionnels et durables sur tout le continent.

S'exprimant au nom de la Société africaine de médecine de laboratoire (ASLM), le Dr Talkmore Maruta a prononcé un discours émouvant soulignant l'opportunité et la responsabilité de la création d'INSP solides.

« Nous ne serons pas en sécurité tant que tout le monde ne le sera pas », a-t-il noté, avertissant que les pays dépourvus d'INSP opérationnels privent leurs populations de protections et de services essentiels.

Ses propos s'appuyaient sur des données récentes du CDC Afrique, qui montraient que seuls 18 des 55 États membres de l'UA disposaient actuellement d'INSP pleinement opérationnels. « Le temps est révolu », a insisté le Dr Maruta. « Avec plus de 200 événements liés à des agents pathogènes signalés en 2024, tout retard n'est plus envisageable. »

La réunion a également vu le renouvellement des partenariats entre l'ASLM et le CDC Afrique dans des domaines tels que la génomique des agents pathogènes, la résistance aux antimicrobiens et la formation professionnelle.

S'exprimant au nom du Dr Jean Kaseya, directeur général des CDC Afrique, le Dr Lul Riek, directeur régional des CDC Afrique, a félicité les directeurs des INSP et les chefs de délégation de toute la région d'avoir répondu à l'appel.

Le thème de la réunion s'inscrit dans le cadre du Nouvel Ordre de Santé Publique des CDC Afrique, une vision continentale de la santé forgée suite à la pandémie de COVID-19.

Le Nouvel Ordre appelle à un changement de paradigme pour préparer l'Afrique aux futures menaces sanitaires, ancré dans cinq piliers : le renforcement des INSP, le développement de la production locale de fournitures médicales, le renforcement des effectifs de santé, l'augmentation du financement national de la santé et la création de partenariats concrets.

Les menaces de santé publique telles que la COVID-19, le virus de Marburg et la variole ont révélé de profondes lacunes dans la préparation de l'Afrique. Les INSP, a-t-il été souligné, doivent devenir l'épine dorsale des systèmes de santé nationaux et régionaux, permettant des réponses rapides, coordonnées et fondées sur des données probantes aux situations d'urgence.

Inscrit dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine : « L'Afrique que nous voulons », cet appel à l'action vise non seulement à protéger la santé, mais aussi à libérer le plein potentiel du continent. « L'Afrique que nous voulons ne peut être réalisée que si nos populations sont en bonne santé », a affirmé le message du CDC Afrique.

Le CDC Afrique a réitéré son engagement sans faille à soutenir tous les États membres de l'UA dans la mise en place de systèmes de santé résilients et fondés sur la science. « Ensemble, nous devons créer un réseau mondial de sécurité sanitaire qui ne laisse personne de côté : pour nous-mêmes, nos enfants et les générations futures. »

La réunion de deux jours devrait favoriser une collaboration régionale plus forte, promouvoir le mentorat entre pairs et accélérer l'opérationnalisation des instituts nationaux de santé publique à travers l'Afrique australe.