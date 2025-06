Ile Maurice: L'affaire renvoyée au 15 octobre à la demande de l'Anti-Money Laundering Unit

Harvesh Seegolam, ex-gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), a comparu en cour de Port-Louis, hier, dans l'affaire de malversations alléguées de Rs 45 millions impliquant la Mauritius Investment Corporation (MIC) et la compagnie Menlo Park Ltd. Le magistrat Prashant Bissoon a renvoyé l'affaire au 15 octobre prochain à la suite d'une demande de délai de l'Anti-Money Laundering Unit (AMLU) de la Central Criminal Investigation Division (CCID) du fait que l'enquête soit toujours en cours.

Pour rappel, l'ancien gouverneur de la BOM avait été arrêté, le 3 janvier dernier, à sa descente d'avion à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, par cette unité de la CCID dans le cadre de cette affaire. Harvesh Seegoolam fait l'objet d'une accusation provisoire de «conspiracy to defraud public fund» dans le cadre de ce décaissement controversé, effectué en faveur de Menlo Park Ltd par la MIC, le 28 octobre 2024, soit à quelques semaines des élections législatives du 11 novembre dernier.

À la suite de cette arrestation, l'ancien Chief Executive Officer (CEO) de la MIC, Jitendra Bissessur avait été arrêté, lui aussi, par l'AMLU, le 21 janvier dernier. Une accusation provisoire de «conspiracy to defraud» avait aussi été retenue contre lui. Tout au long de cette enquête, ce dernier a choisi de faire valoir son droit au silence.

Les codirigeants de Menlo Park Ltd, soit Stéphane Adam et sa soeur Marie-Queenie, ont soumis un affidavit de 644 pages en cour pour contrer les allégations à leur encontre dans cette affaire. Ils ont été arrêtés le 4 mars dernier. Ils font aussi face à des accusations provisoires de «conspiracy to defraud». Ces derniers ont aussi fait valoir leur droit au silence.

La cinquième arrestation dans le cadre de cette affaire est intervenue, le 16 avril dernier, et elle concernait l'ex-ministre des Finances Renganaden Padayachy. Il fait face à la même accusation provisoire que ceux impliqués dans cette affaire.

Stéphane Adam a été arrêté pour la deuxième fois, le 19 juin dernier, pour «entrave à la justice». Il est suspecté d'avoir menti sur la disparition d'un laptop «clé de cette enquête», selon les enquêteurs. Le suspect, lui, a fait valoir que l'ordinateur portable a été volé de sa voiture non verrouillée aux environs de Coromandel, peu après les élections.

Une source proche de l'enquête avance que l'enquête stagne, faute de preuves. «Cela fait six mois que cela dure mais rien de concret n'a été décelé sur ce deal de Rs 45 millions...». Toujours selon cette source, «presque aucune» preuve n'a été mise devant les suspects afin de corroborer les évènements ayant mené à l'octroi des Rs 45 millions à Menlo Park Ltd. «Seulement des allégations de part et d'autres...» Cela dans un contexte où le bruit court que la Financial Crimes Commission (FCC) s'appropriera de l'enquête...