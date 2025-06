Ile Maurice: Misri en visite pour préparer la visite de Ramgoolam à New Delhi

Le secrétaire aux Affaires étrangères de la République de l'Inde, Vikram Misri, effectuera une visite officielle à Maurice le 1eᣴ juillet pour finaliser les préparatifs de la visite du Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, prévue en Inde au mois d'août (la date reste à confirmer), a appris l'express de sources officielles.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de l'entretien téléphonique tenu mardi soir entre Navin Ramgoolam et son homologue indien, Narendra Modi. Au cours de cette conversation, le Premier ministre indien a officiellement invité son homologue mauricien à effectuer une visite d'État à New Delhi. «La rencontre avec Vikram Misri est une étape clé dans la préparation de cette visite», a confirmé Navin Ramgoolam dans une déclaration à l'express.

Selon les autorités, les échanges ont principalement porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. Les discussions ont abordé plusieurs axes de coopération, notamment la formation, la défense, la sécurité maritime et la transformation numérique, ainsi que les liens historiques et culturels unissant l'Inde et Maurice. Le Premier ministre indien a réaffirmé que Maurice reste un partenaire essentiel dans la mise en oeuvre de sa stratégie régionale Mahasagar, tout en soulignant le rôle central de l'île dans la politique indienne Neighbourhood First (Priorité au voisinage).

Les deux chefs de gouvernement ont également échangé sur les tensions actuelles au Moyen-Orient, en particulier le conflit entre Israël et l'Iran. Narendra Modi a pris acte de la position mauricienne appelant à un cessez-le-feu. Aucune mention n'a été faite, toutefois, du rôle stratégique des installations d'Agaléga ou de Diego Garcia.

Par ailleurs, le chef du gouvernement indien a félicité Navin Ramgoolam pour sa participation à la Journée internationale du yoga, organisée samedi dernier au complexe sportif de Côte-d'Or. Le yoga, érigé en pilier de la diplomatie culturelle indienne, demeure un vecteur fort du soft power de New Delhi à travers le monde. La visite prochaine de Navin Ramgoolam à New Delhi, après la visite de Modi à Maurice le 12 mars, pourrait ainsi marquer un nouveau jalon dans les relations bilatérales entre les deux États, déjà liées par une proximité historique, linguistique et culturelle.

Lors de sa visite dans le cadre des célébrations de l'Indépendance, dans son allocution au Trianon Convention Centre, le Premier ministre indien avait réaffirmé la solidité des relations indo-mauriciennes, qualifiant Maurice non seulement de pays partenaire, mais de «famille». Dès les premiers mots de son discours, il avait salué la foule en Kreol Morisien, disant «Ki manier Moris?», ce qui avait suscité un vif enthousiasme parmi les invités. Narendra Modi avait rappelé que le lien entre les deux nations est ancré dans l'histoire, soulignant que «la sueur de nos ancêtres s'est mêlée à la terre de Maurice». Il avait mis en avant l'importance de la diaspora indienne et son rôle essentiel dans le développement du pays, tant sur le plan économique que culturel.