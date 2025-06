Ile Maurice: Une expo pour valoriser le talent et l'entrepreneuriat féminins

Le Conseil national des femmes entrepreneurs (NWEC) organise une exposition de vente dédiée aux femmes entrepreneures à Port-Louis, une initiative visant à soutenir et valoriser le secteur des petites entreprises locales.

Cet événement se tient du mercredi 25 juin au vendredi 27 juin, de 8 à 17 heures, sur la Main Allée du Victoria Urban Terminal, offrant une plateforme idéale pour que les créatrices et créateurs présentent leurs produits et renforcent leur visibilité.

L'exposition met en avant une diversité de produits artisanaux, illustrant la richesse de la créativité féminine mauricienne. Parmi les stands, plusieurs entrepreneures présentent des articles faits main, allant des bijoux aux objets de décoration, en passant par des produits alimentaires. Asha Khimia, créatrice de porte-clés, bracelets et Dreamcatchers, explique que ses produits, souvent personnalisés, connaissent une forte demande, notamment pour des commandes spéciales liées aux fêtes ou aux occasions personnelles. «Nous faisons des Dreamcatchers pour l'auteur, pour la maison ou pour le bureau. Nous recevons beaucoup de commandes, même de l'étranger, notamment des États-Unis», confie-t-elle.

Parmi les exposantes, Brinda, spécialisée dans la peinture et la pyrogravure sur bois recyclé, partage sa passion pour le développement durable et la valorisation du patrimoine local. «Je travaille avec des morceaux de bois récupérés depuis cinq ans. La majorité de mes créations, décoratives ou utilitaires, rencontrent un grand succès», indique-t-elle. Sa démarche écoresponsable séduit de plus en plus de clients, aussi bien locaux qu'internationaux.

Vanessa Maurice, quant à elle, propose des bijoux fantaisie en céramique et des objets décoratifs en ciment. Elle met en avant l'aspect artisanal et personnalisé de ses créations, souvent achetées comme cadeaux ou souvenirs. «Je suis dans ce métier depuis six ans. La créativité et la satisfaction de mes clients me motivent chaque jour», témoigne-t-elle.

L'expo est également l'occasion de découvrir des produits alimentaires typiques mauriciens, comme les gâteaux chinois, confectionnés par Madame Yann, qui explique que ses ventes sont régulières et qu'elle reçoit aussi des commandes pour des événements spéciaux. «Depuis six ans, je fabrique des gâteaux traditionnels, surtout pour les fêtes ou les mariages», confie-t-elle.

Ce rendez-vous s'inscrit dans la volonté du NWEC de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et de favoriser l'échange entre créatrices, créateurs et consommateurs. En plus des ventes, des ateliers et des séminaires seront organisés pour encourager l'innovation et le développement des petites entreprises. En offrant cette vitrine, le but est aussi de renforcer l'économie locale, en valorisant le savoir-faire artisanal et les produits authentiques mauriciens.

L'événement constitue donc une étape importante pour ces femmes entrepreneurs qui, malgré les défis, continuent de faire rayonner leur talent et leur passion. Le public est invité à venir nombreux pour soutenir ces entrepreneures et découvrir la richesse de leur savoir-faire lors de cette exposition dédiée à la créativité féminine mauricienne.