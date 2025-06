Ile Maurice: Ashok Subron - Inquiétudes légitimes et respect de la mobilisation citoyenne

Le ministre de l'Intégration sociale et de la Sécurité sociale considère que les mesures du Budget 2025-26 sont un test pour évaluer la capacité à bâtir un nouveau contrat social.

Ashok Subron justifie le relèvement de l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse de 60 à 65 ans par la situation économique, l'endettement du pays et la nécessité d'assurer la pérennité du système de retraite. Le nombre de ménages pauvres est passé de 29 800 à 148 500, montrant l'importance capitale de la réforme de la pension et du régime fiscal. Le ministre reconnaît toutefois la légitimité des inquiétudes et dit respecter la mobilisation citoyenne.

Le ministre a rappelé que la Basic Retirement Pension (BRP) est financée par l'impôt, non par les cotisations, et peut être maintenue même avec moins de travailleurs, si la richesse nationale est suffisante. Il a dressé un état des lieux chiffré : au 1er juin 2025, Maurice comptait 272 033 bénéficiaires de la BRP, pour un montant total de Rs 55 milliards.

En comparaison, le budget consacré aux pensions était de Rs 20 milliards en 2019-20, pour dépasser Rs 51 milliards en 2024, soit une hausse de plus de 175 %. Au-delà de la dette publique, la réforme s'appuie sur l'évolution attendue de l'espérance de vie et de la croissance démographique sur les 50 à 100 prochaines années. Ashok Subron rappelle que certains opposants avaient eux-mêmes proposé ce relèvement parmi les dix recommandations d'un comité technique entre 2016 et 2017.

En réponse aux inquiétudes citoyennes, il a cité les deux comités interministériels créés pour examiner le soutien aux 60- 65 ans exerçant un travail pénible et aux mères au foyer éligibles ainsi que les aides aux personnes en incapables de travailler. Ces structures permettront d'écouter les revendications de travailleurs, femmes, jeunes, personnes vulnérables et petits opérateurs.

Le ministre a appelé à faire la distinction entre protestation sincère et récupération politique et a déploré le comportement de certains syndicalistes à son encontre et envers Rezistans ek Alternativ. «Quoi qu'il en soit, dans ce contexte de crises multiples, tant mondiales que locales, une gouvernance réussie implique de savoir évoluer en interaction avec les contradictions sociales et les mouvements de protestation. Tel est, et restera, le défi de ce gouvernement.»