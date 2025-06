Sénégal: Autosuffisance en carotte, pomme de terre et oignon - Le gouvernement est sur la bonne voie (Dg Arm)

Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés (Arm) a effectué, ce mardi 25 juin, une mission de terrain en prélude à la Tamkharite, au Magal et au Gamou, pour évaluer la filière carotte dans des zones comme Diogo, Fasse Boye et Notto, dans le département de Tivaouane. Le constat, selon Babacar Sembène, est que le marché est bien approvisionné par les producteurs locaux. Il estime que le gouvernement est sur la bonne voie pour atteindre l'autosuffisance en production horticole.

Dans la perspective des fêtes de la Tamkharite, du Grand Magal de Touba et du Maouloud -- périodes de forte consommation -- l'ARM a organisé une tournée auprès des acteurs de la filière carotte dans la zone des Niayes, notamment à Notto, Diogo et Fasse Boye. Selon Babacar Sembène, l'objectif est d'évaluer les quantités disponibles et d'apprécier la capacité des producteurs à couvrir la demande en carottes durant ces évènements à venir.

Même si toutes les quantités ne sont pas encore récoltées, le DG de l'ARM a précisé que le marché est actuellement bien approvisionné, les prix sont accessibles, et une forte production est attendue dans les prochains jours. Selon lui, la Tamkharite, le Grand Magal et le Maouloud seront bien approvisionnés grâce à la production locale.

Babacar Sembène a affirmé que le gouvernement du Sénégal est sur la bonne voie pour atteindre l'autosuffisance en carotte, pomme de terre, oignon, ainsi que pour d'autres produits agricoles. Il a également indiqué que l'État est en train de résoudre les problèmes logistiques en construisant des magasins de stockage d'une capacité de 6 000 tonnes. Cela permettra, selon lui, d'accompagner les petits producteurs et d'améliorer la qualité de leurs productions.

Toujours selon M. Sembène, une chambre froide d'une capacité de 2 000 tonnes est en construction à Fasse Boye et sera réceptionnée fin juillet. Deux autres chambres froides de la même capacité sont prévues à Diamniadio et à Sangalkam, ce qui permettra de disposer d'une capacité totale de 6 000 tonnes à l'horizon 2025. Un projet de renforcement des capacités de stockage et de conservation est également prévu dans la zone des Niayes et à Cayar, et se poursuivra en 2026.

L'enjeu pour la filière horticole, selon le DG de l'ARM, est de mettre fin aux difficultés rencontrées par les acteurs. L'objectif est, selon lui, d'améliorer la commercialisation de la production locale, d'augmenter les revenus des producteurs et de sécuriser la filière horticole au Sénégal.

De son côté, El Hadji Malick Pouye, coordonnateur de l'interprofession carotte, a salué la visite, qu'il juge opportune. Selon lui, les producteurs sont en mesure de satisfaire la demande, avec une production attendue de pas moins de 50 000 tonnes. Cependant, il a signalé d'énormes difficultés, notamment dans la commercialisation et l'acquisition de semences, dont le coût ne cesse d'augmenter.