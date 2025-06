Sénégal: Obtention d'un mois supplémentaire de congé de maternité - L'Afson apporte sa pierre à l'épanouissement des femmes au travail

L'Amicale des femmes de Sonatel (Afson) se distingue par ses avancées en matière de protection sociale, notamment avec l'obtention d'un mois supplémentaire de congé maternité et d'autres dispositifs visant à soutenir les femmes dans leur vie professionnelle et personnelle.

L'Afson se bat pour l'épanouissement et le bien-être de ses membres. Elle constitue un exemple d'association qui devrait servir d'inspiration. Les résultats positifs obtenus grâce à l'engagement et à la détermination de ses membres en témoignent. «

Après concertation avec la Direction générale, en collaboration avec la Direction des ressources humaines, nous avons réussi à obtenir un mois supplémentaire de congé maternité, réparti en deux semaines supplémentaires et deux semaines de reprise progressive, grâce à un dispositif de télétravail », a expliqué Aissatou Badiane, chargée de communication de l'association.

Elle ajoute également que des mesures adaptées pour la paternité ont aussi été prises afin d'encourager un partage équitable des responsabilités familiales. « Les hommes ont accès à un dispositif de télétravail pour accompagner leur épouse », a-t-elle précisé.

Une amicale forte de 700 membres Créée en 1989, l'Afson compte près de 700 membres, collaboratrices de Sonatel et sympathisants engagés pour le rayonnement des femmes en milieu professionnel.

Plus qu'une simple association, elle constitue un véritable écosystème où chaque femme dispose des moyens d'être confiante, sereine et actrice de sa trajectoire. Selon Aissatou Badiane, l'association s'est fixé des objectifs ambitieux pour continuer à transformer le quotidien des collaboratrices. À cet effet, elle cite notamment l'installation d'une crèche d'entreprise sur le site principal, « pour offrir aux collaborateurs parents un mode de garde sécurisé et de proximité ».

Elle évoque également la mise en place d'un dispositif d'appui pour les veuves, combinant soutien social, conseil financier et accompagnement psychologique, afin que chaque femme soit soutenue dans les épreuves de la vie. « Notre objectif, c'est de faire de chaque initiative d'Afson un levier concret d'épanouissement et de performance, tout en mobilisant les ressources nécessaires à son succès », a déclaré la porte-parole de l'association.

Poursuivant son argumentaire, elle a indiqué que les actions de l'amicale sont structurées autour de trois missions majeures : Potenti'Elles : cette mission vise à favoriser la santé, le bien-être et l'épanouissement de chaque membre à travers des programmes de développement personnel adaptés à leurs besoins; Impact'Elles : elle a pour but de renforcer la solidarité et le réseau à travers des événements thématiques internes et des partages d'expériences, pour une meilleure inclusion et un impact accru au sein de Sonatel comme à l'extérieur; Innov'Elles : cette mission contribue à l'évolution des modes de fonctionnement de l'amicale grâce à la transparence, à l'inclusion et à la digitalisation de leurs interactions et collaborations.

« Notre association est un écosystème où la confiance, la sororité et l'innovation se conjuguent pour révéler le potentiel de chaque femme », souligne-t-elle. Au-delà de ces actions, l'amicale développe également les talents, en sensibilisant à des sujets à fort impact et en proposant des ateliers, séminaires et formations pratiques (leadership, numérique, gestion du quotidien), pour que chacune reparte avec des compétences immédiatement mobilisables.