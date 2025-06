Sénégal: Kaymor - Désalinisation et rétention des eaux pluviales - Pour irriguer et développer un programme rizicole sur plus de 7000 ha

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage (MASAE), ses partenaires au développement et le Programme de développement de la chaîne de valeur riz qu'il abrite, a procédé hier, mercredi 25 juin 2025, à Kaymor, commune située au Sud-est de Nioro, à quelques encablures de la frontière avec la Gambie, à une visite des infrastructures d'aménagement en réalisation dans la vallée de Kaymor.

La délégation qui a été conduite par Dr Wally Diouf, Coordinateur du Programme de la chaîne de valeur riz, était sur le terrain pour s'enquérir du taux de réalisation des digues de dessalement des milliers de quantités d'eau de ruissellement perdues chaque année à cause de leurs infections par la langue salée du Baobolong de Nioro, une fois qu'elle s'y déverse.

Compte tenu du fait que la commune de Kaymor alimente le Baobolong de Nioro en eau douce, il est ainsi prévu, dans ce programme, l'installation en amont de cette vallée d'une distance linéaire de 17 kms des infrastructures de filtrage pour capter les eaux de ruissellement et développer la chaîne de valeur riz sur une superficie de 7300 ha. Ce programme sera renforcé par la réalisation d'un château d'eau solaire afin d'enrôler le maximum de producteurs et dérouler toutes les filières agricoles. D'un coût d'investissement de près de 837 millions de FCFA, ce programme va polariser un ensemble de douze (12) villages environnants.

Aujourd'hui, malgré certains problèmes liés à la salinité des terres, l'ensablement de la vallée, l'apparition du "typha" (espèce végétale aquatique envahissante et nocive aux cultures) par endroits et autres aléas liés aux changements climatiques, les 30 milles âmes qui peuplent cette partie du pays ont poussé un grand ouf de soulagement à cause de cette discrimination positive. Car, pour la plupart des habitants, parmi les 2500 jeunes qui s'activaient en permanence sur les périmètres champêtres, beaucoup sont partis en ville, faute d'espace et d'eau. Désormais, avec ce programme dont le démarrage est prévu cette saison des pluies, le retour à la terre devient alors de plus en plus imminent.

D'un regard plus détaillé, ce programme d'aménagement des terres de type nouveau concerne cinq (5) régions du pays. Ces aménagements, dans leur potentiel, intègrent la maîtrise de l'eau pluviale et souterraine, en vue de sécuriser la production agricole et permettre une diversification des activités agricoles, tout en luttant contre la salinité des sols. Ce programme a également élargi ses tentacules en offrant un appui massif à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), en vue de renforcer ses compétences et capacités de recherches et de productions. Dans les zones comme Kaymor, ses actions s'articulent autour de la construction de seuils rizicoles sur 1724 ml, celle d'une digue-route, le reprofilage des anciennes digues. La réception de tous ces ouvrages, selon le MASAE, est prévue en fin juillet prochain.