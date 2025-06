Sénégal: Diourbel - Campagne de reboisement - Un taux de survie de plus de 70% enregistre

Un Comité régional de développement (CRD) sur la campagne de reboisement s'est déroulé, hier mercredi, à Diourbel. L'objectif est de partager les résultats obtenus lors de la précédente édition dont le lancement a été fait à Touba, en présence du chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais aussi les préparatifs de la prochaine campagne régionale de reboisement dont la cérémonie de lancement est prévue à Tocky-Gare. Le choix porté sur cette localité n'est pas fortuit.

500.000 plants seront reboisés, pour la campagne de reboisement 2025, dans la région de Diourbel. Un Comité régional de développement (CRD) sur la campagne de de reboisement s'est tenu, hier mercredi, à Diourbel, pour évaluer les performances de la campagne de reboisement 2024 mais aussi préparer cette présente campagne.

Pour l'Inspecteur régional des eaux et forêts de (IREF) Diourbel, le Lieutenant-colonel Ismaïla Niang, Tocky-Gare s'est beaucoup plus illustre, du point de vue performance par rapport au reboisement, que la commune, dans son terroir, que ça soit des reboisements au niveau des axes routiers mais aussi au niveau des infrastructures, des édifices publics ou bien des reboisement avec des privés.

Des sensibilisations ont été menées dans ce sens pour éveiller la conscience citoyenne par rapport à la gestion environnementale mais aussi les mise en défend qui ont été créés dans la commune. Tout cela a contribué à ce que le choix soit porté sur la commune de Tocky-Gare pour abriter la journée régionale de l'arbre.

Le maire de Tocky-Gare, Dr Moussa Thiao, soutient que ce choix n'est pas une récompense mais un encouragement. Selon lui, un programme «Dekkal Naatange», sur une distance de 4 km entre le chef-lieu de la commune et la route nationale n°4, a été élaboré.

L'Inspecteur régional des eaux et forêts de Diourbel, le Lieutenant-colonel Ismaïla Niang, déclare que «c'est un satisfecit qu'on a eu en terme de taux de survie. Nous avons un taux de 70% de plants repris. Cela est dû au fait qu'on était exigeant que les plants ne soient cédés qu'après avoir garanti la protection».

Et il poursuit : «les gabelions ont été donnés par les eaux et forêts, «Touba Ca Kanam» au niveau local et des essais ont été organisés. Ce sont l'association des tailleurs et de menuisiers qui se sont mobilisés pour mettre des gabelions».

Les acteurs du développement ont plaidé pour la mise en place d'arbres fruitiers. Pour l'Inspecteur régional des eaux et forêts, «pour avoir un bon plan fruitier, il faut deux à 3 ans. Ce sont souvent des arbres de petite taille qui réussissent difficilement à cause de l'aridité, la qualité de l'eau, la présence du chlore et du fluor. C'est pourquoi les services des eaux et forêts insistent sur les arbres qui appuient la protection végétale».