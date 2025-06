La Première Dame était hier, mercredi 25 juin 2025, dans la région de Saint-Louis où elle a visité le Centre d'Inclusion sociale de Sanar, la Case des Tout-Petits et le Lycée de Ngallèle, le Centre de formation de Ndiolofféne, avant d'atterrir au Lycée des jeunes filles Ameth Fall de Saint-Louis.

Sur place, Mme Marie Khone Faye a remis des prix aux meilleures élèves qui se sont le plus distinguées dans leurs écoles respectives, avant de leur distribuer des kits de serviettes hygiéniques dans le cadre de la campagne nationale de l'Hygiène menstruelle.

Après avoir magnifié les excellents résultats obtenus par ces jeunes élèves, la Première Dame a également saisi l'occasion pour leur demander de persévérer dans leurs études pour réussir. «Il est donc tout à fait symbolique que ce soit ici que je rends hommage aujourd'hui à la nouvelle génération de filles brillantes, ambitieuses et courageuses, à l'occasion de cette cérémonie de mise de prix, un moment fort, un moment de fierté et un moment d'espoir. Aujourd'hui, nous célébrons le talent, nous célébrons la persévérance et nous célébrons le courage de jeunes filles qui, à travers leur excellence scolaire, incarnent l'avenir du Sénégal», a-t-elle déclaré.

Mme Faye a également invité et encouragé les parents d'élèves à continuer à amener leurs filles à l'école. «Je m'adresse avec beaucoup de respect aux parents, aux familles et vous êtes les premiers éducateurs. Continuez à envoyer vos filles à l'école, à faire le pari de la réussite», a-t-elle dit, avant de poursuivre : «en envoyant vos filles à l'école, vous faites un choix courageux et juste. Vous semez les graines d'un savoir meilleur pour elles, pour vos foyers et pour tout le pays. Je veux remercier également les enseignants, les encadreurs et tout le personnel qui soutiennent ces filles braves dans leur parcours».

Selon toujours la Première Dame, ce prix est un message. «Quand on donne aux filles les mêmes chances qu'aux garçons, elles excellent tout autant. L'éducation des filles n'est pas un luxe, c'est un droit, une nécessité, c'est un levier puissant pour le développement », a-t-elle confié. Car selon elle, « une fille éduquée, c'est une femme qui décidera de sa vie, c'est une mère qui éduquera à son tour, c'est une citoyenne qui construira, qui innovera et défendra les valeurs de paix et de justice».

C'est ainsi qu'en tant qu'ambassadrice pour l'éducation, elle s'est dite engagée aux côtés des autorités, des enseignants, des ONG et de nombreux partenaires pour soutenir l'éducation et le bien-être des filles au Sénégal en général et à Saint-Louis en particulier. «Nous investissons dans des programmes éducatifs, des infrastructures et nous soutenons aussi par des bourses. Mais le plus grand investissement, c'est celui que vous, chers élèves, faites chaque jour en vous levant pour apprendre», a-t-elle conclu, en présence des autorités administratives, académiques, territoriales, des élus locaux, des autorités religieuses et coutumières, entre autres. Elle a bouclé sa visite au site de transformation de produits halieutiques de l'Hydrobase, au niveau de la Langue de Barbarie, où elle est allée s'enquérir des conditions de travail des femmes.