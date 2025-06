Hier, mercredi 25 juin, s'est déroulé le lancement officiel des Certifications de Compétences Professionnelles (CCP) de l'ISEP de Mbacké et de la plateforme numérique secteur privé ER/ EE-RISEP.

Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, l'ISEP de Mbacké en collaboration avec la plateforme numérique secteur privé ER/ EE-RISEP, a procédé mercredi 25 juin au lancement officiel de ses Certifications de Compétences Professionnelles (CCP). Accompagné par deux partenaires internationaux réunis autour de la coopération allemande à savoir la KFW (la banque de financement allemande) qui a octroyé un financement à hauteur de 15 millions d'euros et de la GIZ qui a fourni un accompagnement technique, ce projet entend faire en sorte que l'ISEP puisse se développer et couvrir tout le Sénégal et toute l'Afrique de l'Ouest.

« Nous ne voulons pas seulement enseigner dans les énergies renouvelables, nous voulons aussi être ce que nous enseignons. C'est-à-dire être le premier campus vert de l'Afrique de l'Ouest, qui sera plus tard de l'Afrique tout entier », a déclaré Pr Amadou Wouri Ba, coordonnateur de l'ISEP de Mbacké.

Cependant, pour donner corps à cette stratégie de durabilité, les autorités de l'ISEP de Mbacké entendent se baser sur plusieurs leviers. Et le coordonnateur d'assurer : « Nous voulons nous baser sur les infrastructures écologiques, sur une innovation pédagogique, une gouvernance participative, sur des partenaires bien mesurés et sur une transformation numérique. »

Dans son accompagnement technique à ce projet, la GIZ a mis en scelle son expertise par rapport au développement des curriculas.

« On est très content et très honoré que nous pouvons accompagner le gouvernement Sénégalais dans la formation des experts, des jeunes pour devenir des experts dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique », a déclaré Ulrik Ebeling, directrice résidente du bureau régional GIZ Sénégal-Gambie.

Qui plus est, elle indique : « Nous en Allemagne, nous avons aussi fait une transformation énergétique et on sait que pour une transformation de cette dimension, on a besoin beaucoup de choses et aussi un des éléments très importants sont vraiment des experts, des spécialistes dans les différents domaines. »

Il faut noter que l'ISEP de Mbacké compte en sein 134 apprenants, dont 72 % de jeunes filles, 28 % de jeunes garçons. Il forme dans les domaines suivants notamment les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'éco-construction, c'est-à-dire, les constructions écologiques des bâtiments pour booster l'efficacité énergétique des bâtiments et réduire la consommation en climatisation.