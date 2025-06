Sénégal: Enjeux et opportunités de la ZLECAF - La chambre de commerce engage la réflexion

La chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) a organisé, hier, mercredi 25 juin dans ses locaux, une journée de sensibilisation et d'échanges sur la zone de libre-échange continentale (ZLECAF).

Cette rencontre qui a vu la participation des structures d'appui au commerce, des experts reconnus ainsi que des acteurs institutionnels et privés engagés dans le développement du commerce intra-africain vise à renforcer la compréhension des enjeux, dans la perspective de saisir les opportunités concrètes offertes par la ZLECAF.

Représentant une avancée historique pour le continent, la ZLECAF, selon le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) « incarne une vision claire, partagée, celle d'une Afrique unie autour d'un marché commun, forte de ses synergies et de ses talents et potentielles. »

Ainsi, « En favorisant la levée des barrières commerciales, en stimulant les échanges entre pays africains et en encourageant la production locale, cet accord offre une opportunité sans précédent de transformation économique, de montée en valeur de l'autonomisation de nos économies », a souligné Abdoulaye Sow.

Il estime toutefois qu'une telle ambition ne saurait se concrétiser sans l'adhésion et entière du secteur privé, moteur incontesté de la croissance et de la création de richesses. D'où l'importance selon lui que « les entreprises soient non seulement informées mais également préparées à tirer profit des opportunités générées par ce nouvel espace commercial. »

Saluant dans ce sillage, l'organisation de cette journée, M. Sow a indiqué que « « le Sénégal de sa part stabilité institutionnel, la solidarité de ses fondamentaux économiques et la vitalité de son secteur privé dispose d'atouts certains pour s'insérer dans l'efficacité dans ses dynamiques continentales. »

En ce sens s'engage le président de la CCIAD, « Notre responsabilité collective, est d'accompagner ce mouvement en veillant à ce que l'environnement des affaires soit propice, équitable et inclusif. »

A cet égard, « la chambre de commerce de Dakar, réaffirme son rôle d'interface et de plateforme de dialogue entre les entreprises, les institutions étatiques et les partenaires présumés », a promis le patron de la CCIAD, qui par ailleurs, affirme-t-il « Nous demeurons disponibles pour soutenir les initiatives visant à renforcer la compétitivité des acteurs économiques nationaux et à promouvoir l'innovation, la coopération et le réseautage à l'échelle du continent. »