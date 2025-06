Cap-Vert: Les travaux de l'autoroute Praia-Dakar-Abidjan bientôt lancés

Le Sénégal accueille depuis ce mercredi 25 juin une importante réunion régionale consacrée à l'examen technique et à la validation des études du projet de corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan.

Huit pays ouest-africains - le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-Vert - participent à cet ambitieux projet piloté par la Cedeao, informe le ministère sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens.

Lancée en janvier 2024, la phase d'étude du projet entre dans sa dernière ligne droite. Durant quatre jours, jusqu'au 28 juin, les techniciens du Ministère sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, les représentants des pays concernés, les partenaires techniques et financiers ainsi que l'équipe de la Cedeao se penchent sur les éléments clés du rapport final. Celui-ci devrait baliser la voie aux prochaines étapes : études de faisabilité, d'ingénierie et de financement.

Ce corridor régional, qui vise à connecter les capitales et zones portuaires des huit pays membres, ambitionne d'intégrer plusieurs modes de transport - routier, ferroviaire et maritime. La liaison maritime Praia-Dakar, considérée comme stratégique, devrait faire l'objet d'une proposition de modèle de gestion spécifique.

À travers ce projet, la Cedeao entend faire du corridor Praia-Dakar-Abidjan un véritable hub économique sous-régional, moteur de développement et d'intégration ouest-africaine.