Maroc: Le groupe américain 'De La Soul' fait vibrer Bouregreg au rythme du hip-hop

Le groupe américain "De La Soul" s'est produit, mardi soir, sur la scène Bouregreg dans le cadre de la 20e édition du Festival Mawazine-rythmes du monde, livrant une performance marquée par l'énergie scénique et la richesse musicale de ce groupe emblématique du hip-hop.

Installée sur la rive du fleuve, face aux remparts illuminés de la Kasbah des Oudayas, la scène Bouregreg a une nouvelle fois offert un décor unique à une soirée rythmée, entre ambiance urbaine et ouverture sur le patrimoine architectural de la capitale.

Devant un public nombreux, les membres de De La Soul, considéré comme l'un des pionniers d'un hip-hop à la fois inventif et accessible, ont enchaîné les morceaux avec une présence affirmée, partageant leur univers sonore caractérisé par des beats organiques, des jeux de voix complémentaires et une interaction constante avec les spectateurs, avant d'être rejoints sur scène par le rappeur Pharoahe Monch.

Posdnuos et Maseo, les deux membres présents du groupe, se sont illustrés par une approche chaleureuse et rythmée, fidèle à la signature artistique de "De La Soul", formation fondée en 1987 et reconnue pour ses influences mêlant jazz, funk et soul.

Le mythique groupe de Long Island a enflammé la scène à travers une sélection emblématique de son répertoire, mêlant ses classiques de la fin des années 80 et du début des 90, tels que "Me, Myself and I", "A Roller Skating Jam Named "Saturdays'", "Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)", "The Magic Number" et "Eye Know", à des titres plus récents comme "Oooh".

Pharoahe Monch a, de son côté, interprété quelques-uns de ses morceaux phares, dont "Oh No", "The Light" et "The Life".

Le public, composé de fans de longue date et de curieux venus découvrir le groupe sur scène, a répondu avec enthousiasme aux appels du duo, créant une atmosphère conviviale et participative, dans la continuité de l'esprit festif qui caractérise la scène Bouregreg.

En fin de soirée, "De La Soul" ont salué le public en brandissant le drapeau marocain, un geste fort de reconnaissance et d'affection à l'égard du Royaume, chaleureusement salué par l'assistance.

"De La Soul" est un groupe de hip-hop afro-américain à l'influence internationale. Leur premier album, "3 Feet High and Rising", est une révolution dans le genre, salué pour son approche novatrice et son ton positif, contrastant avec le rap plus agressif de l'époque.

Icône du collectif Native Tongues, De La Soul s'est imposé comme un ovni créatif du hip-hop, brisant les formats, cassant les codes et militant pour les droits des Afro-Américains. Formé à l'origine en trio, le groupe poursuit aujourd'hui son parcours à deux, suite au décès de Trugoy en 2023. Il incarne un rap ouvert, joyeux, célébrant les racines et profondément collectif.