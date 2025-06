Maroc: Fnaire - Le lien avec le public, l'un des secrets de la longévité artistique

Le lien avec le public est l'un des secrets de la longévité artistique, a affirmé, mercredi à Rabat, le groupe de rap marocain "Fnaire", estimant que cette interaction humaine constitue une véritable source d'inspiration.

Réunis lors d'une conférence de presse tenue en marge de leur participation au 20e Festival Mawazine-rythmes du monde, les membres du groupe ont exprimé leur immense joie de faire partie de la programmation de cette édition qui leur offre l'occasion de renouer avec un public fidèle depuis de nombreuses années.

Le groupe a également abordé les transformations du paysage artistique marqué par l'émergence des réseaux sociaux, notant que ces nouvelles plateformes ont imposé un rythme soutenu aux artistes.

Selon les membres de Fnaire, "la célébrité n'est plus l'apanage des figures déjà établies, elle est aujourd'hui accessible à tout le monde".

A ce sujet, Mohcine Tizaf, compositeur et membre du groupe, a expliqué que cette nouvelle réalité multiplie les défis pour les artistes, les contraignant à maintenir un certain niveau d'exigence et à préserver l'authenticité de leur identité artistique.

Interrogés sur le secret de leur cohésion, les rappeurs marocains ont expliqué qu'elle repose sur un travail acharné et une vision artistique claire. Aujourd'hui, ils estiment récolter les fruits d'un parcours construit avec persévérance et fondé sur le respect mutuel.

Le groupe a aussi exprimé sa conviction que l'évolution artistique est indispensable à la longévité d'une carrière, notant que le public, et particulièrement les jeunes, est toujours avide de nouveautés, à condition qu'elles soient authentiques et respectueuses du bon goût.

Puisant dans les traditions populaires marocaines, telles que Aïssawa et la musique Gnawa, le groupe marocain affirme forger son identité sonore à travers un dialogue permanent avec le patrimoine. Nourris également par l'héritage de groupes emblématiques comme Nass El Ghiwane et Jil Jilala, les rappeurs s'efforcent de bâtir un pont entre les générations, en proposant des compositions originales combinant paroles inspirantes et rythmes entraînants.

Fnaire est un groupe de rap marocain fondé en 2001 à Marrakech, connu pour son style unique combinant rap occidental et musiques traditionnelles marocaines comme la Dakaa Marrakchia, l'Aïssawa, ainsi que des sonorités sahraouies et amazighes.

Parmi ses oeuvres les plus connues figurent l'album "Lftouh" (2004), qui mélange rap et chants traditionnels de Marrakech, ainsi que la chanson "Ma Tqich Bladi", un titre largement diffusé à la radio, à la télévision et sur internet, et qui a connu un franc succès. L'album "Yed El Henna" (2007) marque aussi un tournant important dans la carrière du groupe.

Un autre moment marquant le parcours des membres du groupe fut leur collaboration avec la chanteuse Samira Saïd, notamment sur le titre "Be Winner", qui a connu un grand succès dans le monde arabe et à l'international. Cette réussite leur a permis de remporter le prestigieux prix Africa Music Awards.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20e édition du Festival Mawazine-rythmes du monde se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat-Salé un carrefour d'échanges artistiques d'exception.

Lancé en 2001, le Festival Mawazine est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.