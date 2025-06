Ile Maurice: Episode 5 - Des élèves du Collège DAV encouragent l'étude de l'agriculture

Dans ce cinquième épisode de «Laverite Zenes», deux élèves sont accueillis : Alonzo Clou et Needhi Taukoor du DAV College, Rose-Belle, mettent en avant les avantages des études agricoles et comment gérer les responsabilités et la scolarité.

Le badge d'école est une syllabe sacrée de l'hindouisme. Selon Needhi, l'expression «Sanatana sanatobhuvantu» reflète un principe fondamental d'alignement et de discernement dans la transmission de connaissances.

Nous devons filtrer ce que le professeur nous montre, en rejetant ce qui est nuisible ou inapproprié, notamment en ce qui concerne certains messages négatifs ou non pertinents, comme des modèles éducatifs inadéquats. Ce principe insiste sur l'importance d'être critiques face à l'information et de garder notre autonomie mentale, en particulier pour notre avenir.

L'échange avec Alonzo, Head boy du collège DAV, met en lumière les défis liés à ses responsabilités. Il souligne qu'être leader implique de concilier vie scolaire, responsabilités et résultats académiques. Selon lui, la coopération avec l'administration est essentielle pour améliorer les performances et renforcer le leadership.

Alonzo et Needhi évoquent aussi l'intérêt de leurs études agricoles, qui sensibilisent aux pratiques écologiques, recyclage et respect de l'environnement «Nou vinn depi later ek nou pou al dan later.» Ils insistent sur l'importance de lutter contre la drogue chez les jeunes, en promouvant des activités sportives et des valeurs positives, tout en soulignant que la prévention doit commencer dès le plus jeune âge.