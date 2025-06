Ile Maurice: Ashfaq Allgoo croise Nico Williams au petit déjeuner...

Beaucoup de stars de la planète foot ont choisi notre destination pendant l'intersaison. Après les Français Mamadou Sakho, Dayot Upamecano, Wesley Fofana et Mike Maignan c'est au tour de l'Espagnol Nico Williams de venir en vacances à Maurice cette semaine ! Aperçu à l'aéroport dimanche dernier, l'ailier gauche de l'Athletic Bilbao de 22 ans séjourne actuellement dans le nord de l'île.

Quelle ne fut la surprise d'Ashfaq Allgoo de tomber sur Nico Williams mercredi au petit déjeuner dans un hotel du nord de l'île ! "C'était completèment improbable de tomber sur ce crack du foot espagnol à un moment pareil. J'étais avec un ami et on a dû se pincer pour y croire !" Quelques minutes plus tard, le Mauricien, qui travaille dans l'évènementiel et maitrise plutôt bien le sens du contact, sympathise avec Williams, qui s'avère très abordable...

«C'est un super gars. Très simple, super gentil. Sans une once d'arrogance, contrairement à beaucoup d'autres célébrités... Au bout de 5 minutes de conversation, il m'a lui même demandé si je voulais faire une photo avec lui et c'est sa petite ami qui l'a prise. J'ai bien essayé de lui demandé s'il allait signer très prochainmnt au Barça, mais il n'a pas répondu... (rires)» dit Ashfaq Allgoo.

Très complice avec le phénomène Lamine Yamal en équipe d'Espagne, avec qui il a remporté l'Euro l'année dernière à l'issue d'une prestation époustouflante, Nico Williams était annoncé depuis au FC Barcelone mais a dû patienter une année de plus.

Mais la réunion du tandem Yamal-Williams pourrait bien avoir lieu très bientôt durant ce mercato estival. Malgré le forcing du Bayern Munich, ce dernier a bel et bien choisi de rallier le FC Barcelone, via son représentant, selon les médias espagnols. Le Barça devra débourser 64 millions d'euros pour sa clause libératoire et Bilbao n'accordera aucune facilité de paiement malgré les problèmes financiers du club catalan, selon As.

En coulisse, les Blaugranas cherchent à optimiser leur plafond salarial, histoire de caser leur futur rebelle du flanc gauche. Williams est sous contrat avec Bilbao jusqu'en juin 2027 et son club entend bien le prendre par les sentiments pour qu'iI reste et augmenter son salaire...

Mikel Arteta semblait croire qu'il pourrait attirer son compatriote à Arsenal, mais ni lui, ni le Bayern ne semblent capables d'aller contre la volonté du joueur. Nico Williams toucherait 12 millions d'euros par an au Barça pour un contrat de 6 ans (courant jusqu'en 2031). La fin du feuilleton est-elle en train de s'écrire à Maurice, dans l'intimité du joueur et de son agent Felix Tainta ?