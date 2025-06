Ile Maurice: La coopération régionale essentielle pour la sécurité maritime dans l'océan Indien

«Une mer sûre signifie un avenir plus solide pour nous tous. Nous sommes en train d'investir dans de meilleurs services, de nouvelles technologies et des lois plus strictes afin de protéger notre océan.» C'est ce qu'a déclaré le commissaire de police (CP), Rampersad Sooroojebally dans son discours, ce mardi 24 juin, à l'occasion de l'ouverture officielle de l'African Maritime Forces Summit (AMFS) de 2025 qui se tient à Maurice du 23 au 26 juin.

L'AMFS est un sommet qui réunit les hauts responsables des forces maritimes, des infanteries navales et des armées africaines ainsi que des partenaires internationaux afin d'aborder les défis critiques en matière de sécurité maritime auxquels est confronté le continent africain.

Il vise à renforcer la sécurité maritime régionale en réunissant les principaux responsables maritimes dans le but de définir les problèmes communs, de coordonner les stratégies et de renforcer la coopération maritime régionale. Les forces navales américaines en Europe et en Afrique (NAVEUR/NAVAF) et les forces du corps des marines américains en Europe et en Afrique (MARFOREUR/ AF) parrainent conjointement cet événement, qui est coorganisé cette année par les gouvernements de Maurice et des États-Unis.

Le CP Sooroojebally ainsi que le général de division Robert Sofge, commandant général des MARFOREUR/AF, le contreamiral Michael Mattis et l'ambassadeur des États Unis, Henry Jardine, ont tous mis l'accent sur la coopération étroite entre les nations afin de faire face aux défis que posent le trafic de drogue, la pêche illégale, la pollution et les réseaux criminels qui opèrent au-delà des frontières.

«Comprendre les menaces auxquelles nous sommes confrontés est essentiel pour protéger nos populations, nos économies et notre environnement. Collaborer avec nos partenaires internationaux garantit que nos efforts régionaux sont soutenus par une coopération mondiale et une responsabilité partagée», a soutenu Rampersad Sooroojebally. «L'océan est notre bouée de sauvetage. Si nous ne le protégeons pas, nous risquons de perdre non seulement nos ressources naturelles, mais aussi notre paix et notre prospérité.», a encore souligné le CP.

Robert Sofge a reconnu le rôle essentiel que jouent les nations africaines dans la protection des voies navigables vitales du monde. «Nous sommes convaincus qu'une force maritime forte, compétente et coordonnée est essentielle pour défendre les intérêts communs et promouvoir la stabilité», a-t-il déclaré. Après les discours officiels, interrogé par les médias sur la question de savoir si la situation au Moyen-Orient serait abordée lors du sommet, le général Sofge a répondu qu'il n'était pas approprié de discuter d'une opération militaire en cours.

L'ambassadeur Henry Jardine a pour sa part parlé du rôle crucial de Maurice dans l'océan Indien : «Sa situation stratégique, sa société démocratique ouverte, son respect de l'État de droit et sa position proactive sur les questions maritimes font de Maurice un hôte idéal pour cet événement important.» Il aussi déclaré que grâce à l'accord signé entre Maurice et le Royaume-Uni sur la souveraineté des Chagos, «nous avons renforcé le partenariat crucial entre les États-Unis et Maurice afin de maintenir la stabilité dans la région et de garantir un océan Indien occidental libre et ouvert jusqu'au siècle prochain».