Maroc: La Commission préparatoire du 12ème Congrès national de l'USFP organise ce samedi la rencontre politique

Dans le cadre des préparatifs pour le 12e Congrès national de l'USFP et en vue d'enrichir et de renouveler le document politique du parti, la Commission politique, issue de la Commission préparatoire du Congrès, organise, samedi 28 juin courant au siège central de l'USFP à Rabat, la rencontre politique.

Selon l'argumentaire de cet événement, la Commission politique organise cette rencontre tout « en tenant compte des acquis positifs accumulés par l'USFP à travers ses différents Congrès, et en valorisant les contributions précieuses de ses leaders historiques et de l'ensemble de ses militantes et militants. Elle reste également largement ouverte à toutes les mutations intellectuelles, politiques, juridiques et constitutionnelles qu'a connues notre pays et auxquelles l'USFP a significativement contribué, aux côtés de nombreux autres acteurs.

Par ailleurs, face aux mutations et bouleversements à l'échelle mondiale dans tous les domaines, la Commission politique veille à adapter le référentiel du parti aux exigences de la phase actuelle et aux défis du temps présent ».

Pour atteindre les objectifs escomptés à travers l'organisation de cette rencontre, la Commission politique a associé un grand nombre de penseurs, de chercheurs et d'acteurs issus de divers champs de connaissance, qui seront chargés de traiter et de discuter les thématiques proposées, et de présenter les conclusions et recommandations qu'ils estiment fondamentales pour renouveler l'action politique et fonder la pratique politique et les documents de l'USFP sur un savoir scientifique rigoureux.

Cinq thématiques sont au menu de cet événement important. Il est question tout d'abord, des réformes constitutionnelles et de la construction démocratique au Maroc. D'après les organisateurs, la Commission politique, tout en mettant l'accent sur l'importance de la Constitution en tant qu'incarnation démocratique du contrat politique et du pacte social, vise à travers ce thème la mise en valeur des acquis de la Constitution de 2011, l'analyse des modalités et du degré de mise en oeuvre de ses dispositions, ainsi que l'identification des principaux défis liés à l'achèvement de l'édification de l'Etat de droit, à l'instauration de la séparation des pouvoirs et à l'enracinement des fondements démocratiques.

Le deuxième axe choisi par les organisateurs a trait aux réformes politiques, élections et enjeu de la pratique démocratique.

Selon eux, « en raison du rôle central des élections comme pilier de la démocratie et instrument de participation pacifique au pouvoir, cette thématique vise à analyser le cadre juridique des élections, les conditions politiques qui les entourent, ainsi que le rôle des différents acteurs, dans l'objectif de parvenir à des élections transparentes, compétitives et conformes aux règles de droit, à même de renforcer la participation politique et la confiance dans les institutions élues et les acteurs politiques ».

Les participants traiteront également la problématique des droits de l'Homme et la protection des droits et libertés au Maroc.

« Ce thème porte sur l'analyse de la réalité de cette protection, tant sur le plan législatif que dans la pratique, notamment après les avancées du texte constitutionnel de 2011, considéré comme une charte moderne des droits et libertés », lit-on dans l'argumentaire. Et d'ajouter : «L'objectif est d'identifier les obstacles qui empêchent la garantie effective de nombreux droits, notamment économiques et sociaux, et de formuler des recommandations pour de nouvelles réformes garantissant l'effectivité de ces droits, conformément à la Constitution et aux engagements internationaux du Maroc ».

L'Etat social entre réalisations et défis constitue le quatrième thème choisi par les organisateurs lors de cette rencontre. Ce choix n'est pas fortuit, puisque « l"USFP a toujours plaidé pour l'édification d'un Etat social. Depuis sa création, à travers toutes les étapes politiques de son parcours, le parti s'est engagé en faveur de ce projet sociétal, avec un point de départ majeur sous le gouvernement dirigé par feu Abderrahmane El Youssoufi ».

Selon les organisateurs, ce thème a pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des chantiers de l'Etat social et de formuler des recommandations pour renforcer, améliorer et pérenniser ces acquis, afin de répondre aux besoins sociaux essentiels de tous les Marocains.

Et, enfin, le cinquième axe porte sur la régionalisation avancée, la décentralisation et la déconcentration.

L'USFP considère que le Maroc a entrepris, au cours des dernières décennies, d'importantes réformes de son organisation territoriale, constitutionnalisant la régionalisation avancée, adoptant de nouvelles lois organiques relatives aux régions, aux provinces, aux communes, ainsi qu'un nouveau décret sur la déconcentration. Des programmes de développement régionaux ont été lancés à tous les niveaux.

Malgré cela, un retard significatif est constaté dans la mise en oeuvre de la régionalisation avancée, ainsi qu'un ralentissement du processus de déconcentration et du transfert de compétences du centre vers les niveaux territoriaux, en plus d'une absence persistante de justice spatiale.

Ce thème a donc pour but d'évaluer réellement le niveau de mise en oeuvre de la régionalisation avancée, de la décentralisation et de la déconcentration, et de proposer des recommandations pour améliorer ces chantiers stratégiques.