Ethiopie: Le pays propose un calendrier prévisible pour garantir aux pays débiteurs un accès rapide à l'allègement de la dette.

<strong>Addis-Abeba, le — Le ministre d'État des Finances, Eyob Tekalign, a participé au 12e Forum de Paris, qui se tient à Paris, en France.

S'exprimant lors du forum, le ministre d'État a présenté l'expérience de l'Éthiopie en matière de traitement de la dette souveraine dans le cadre du Cadre commun du G20.

Eyob a souligné le caractère constructif et collaboratif des négociations menées jusqu'à présent, exprimant sa gratitude pour le soutien et l'engagement des partenaires de l'Éthiopie.

Il a également reconnu les difficultés rencontrées au cours du processus et a formulé des suggestions pratiques pour améliorer les futurs traitements de la dette souveraine.

Le ministre d'État a souligné l'importance de maintenir un calendrier prévisible pour garantir aux pays débiteurs un accès rapide à l'allègement de la dette.

Par ailleurs, le ministre d'État a souligné la nécessité d'améliorer la transparence entre les pays débiteurs et créanciers et a appelé à un sens partagé des responsabilités, reconnaissant que le fardeau et le succès du traitement de la dette reposent sur l'engagement collectif de toutes les parties concernées.

Il est rappelé que l'Éthiopie bénéficie actuellement d'un traitement de la dette au titre du Cadre commun du G20, selon le ministère des Finances.

Un accord de principe avec le Comité des créanciers officiels a été conclu en mars 2025, et la signature du protocole d'accord devrait intervenir prochainement.

Le Forum de Paris est organisé chaque année par le Club de Paris et la présidence du G20. Il réunit les membres du Secrétariat du Club de Paris, les pays créanciers et débiteurs, les institutions financières internationales et d'autres parties prenantes pour débattre des aspects clés de la dette souveraine et de sa résolution.